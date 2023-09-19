統神被學校內網當範例寫「輕度身障」 中央大學道歉：已刪除資料
被稱為「亞洲統神」的電競實況主張嘉航，粉絲眾多，連兒子「晨晨」與老婆「003」（陳卓君）都跟著走紅，但昨天有網友發現中央大學學生用的內網「參考資料填寫範例」，將統神一家人拿來做範例，標註兩夫妻「輕度身障、心血管疾病」，讓003傻眼轉貼直說，「中央大學要這樣詛咒我們就對了」。中央大學今（19）日回應，此為本校獎助學金系統中部分獎學金的填寫範例，非對外公開資訊，因一時不察，以公眾人物姓名示範，本校深感抱歉，已刪除相關資料。
記者李琦瑋／台北報導
昨天有網友在社團貼出一張「中央大學入口網站」、學生專用內網的截圖，只見學校在「參考資料填寫範例」中，將統神一家人拿來做範例，在統神的部分寫下「張嘉航、55歲、台電員工、結婚／離婚、輕度身障、月薪4萬，每日早出晚歸」，在003的部分則寫下「陳卓君、49歲、自由業、心血管疾病、月收2萬元」，連小孩晨晨、小衡都進入參考範例中。
統神在昨天直播尾聲，突然有網友詢問看法，統神點開截圖瀏覽一下，隨即將視窗關閉，苦笑嘆氣「唉...我也沒有...哪有身障那麼誇張啦！就只是走不太動，腳很痠」。
003則轉發IG限時動態回應「中央大學要這樣詛咒我們就對了」，並配上斜眼看的表情符號。
畫面曝光後，有些網友認為是統粉開玩笑填寫的範例，但也有不少網友說，「開玩笑開過頭了」、「好歹也用個化名，直接用本名是怎樣」、「欠吉是不是啊」、「央大準備接受神罰」、「這根本統黑吧」。
中央大學今天回應，該填寫範例為學校獎助學金系統中部分獎學金的填寫範例，僅限校內學生登入參考，非對外公開資訊，因一時不察，以公眾人物姓名示範，本校深感抱歉。已立即刪除相關資料並更新範例說明，爾後也會特別留意。