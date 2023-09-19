iOS 17傳災情！更新完「電用噴的」 達人建議：先暫緩觀望明後天
蘋果最新作業系統iOS 17今（19）日推新更新，今年的iOS 17有不少亮點新功能，像是聯絡人海報、用自己照片做原況貼圖、語音訊息轉文字、NameDrop隔空傳送電話號碼、待機模式、NameDrop等，讓不少果粉相當期待可以在第一時間升級。但不少人更新發耗電量相當快，iPhone 直接變成「噴電怪獸」，3C達人Tim哥建議「還是等明、後天看看災況再來決定要不要更新吧！」
記者周淑萍/綜合報導
iOS 17正式今（19）日開始推送，有外媒傳出iOS17正式版、RC版，續航皆為暴跌。批踢踢上有不少人搶先更新，但也立即發出災情，有人直言「更新完，電用噴的！」、RC版的用戶感覺在前兩天電量秏損得快，後來有比較穩定，甚至覺得發熱狀況明顯。有用戶使用iPhone 13 mini滑手機大約10分鐘，電量就掉6%，讓他忍不住嘆：「本來續航就已經很糟，沒想到能再更糟。」
但有網友iPhone 14 Pro Max升級後耗電量跟平常一樣，另有人是為了相機上的「水平儀」升級，認為衝著該功能值得更新上去。而「更新完比較耗電」這件事幾乎是每次升級後必定會引發討論的話題。
Tim哥提到自己目前手機更新後狀況都還好，沒有感覺到特別耗電，他建議，如果真的擔心電量會掉得很快，或許可以再等一兩天看看災情再來決定。
同時他也力推iOS 17 的NameDrop 、AirDrop、待機模式 、平安通報、照片自動辨識寵物、拍照水平線、以及老人模式功能，都能讓升級超有感覺。而想要升級iOS 17，iPhone 至少需要配置 A12 晶片，2017年推出的iPhone 8、iPhone 8 Plus及iPhone X都無法跟上這波。