許茹芸變裝趴自稱「台版松隆子」！小S氣罵不要臉：至今無法原諒
歌手許茹芸曾唱過不少膾炙人口的情歌，像是《如果雲知道》、《美夢成真》都是歌迷心中的經典，有趣的是，除了歌聲獲好評以外，許茹芸還經常被人說很像日本女星松隆子。近日，許茹芸就登上節目《小姐不熙娣》，結果就被好友小S爆料，許茹芸有次完全沒有裝扮就跑去參加變裝趴，還說自己「扮成松隆子」，讓小S氣到飆罵不要臉，直到現在都還無法原諒。
記者詹鎰睿／綜合報導
許茹芸近日在《小姐不熙娣》中現身，與好友小S、楊謹華大聊當年參加萬聖節變裝派對的故事。小S就分享自己以大濃妝、梳到超高的髮型，浮誇扮演瑪丹娜，姊姊大S還特別去租衣服扮成東方不敗、范曉萱也扮成港星「肥肥」沈殿霞，每個人都卯足全力精心打扮。
「你知道她（許茹芸）有多不要臉嗎？」小S邊罵邊說，正當大家還在尋找許茹芸的身影時，才發現許茹芸竟然以一如往常的裝扮出現在旁邊，讓她不禁質問：「請問一下，妳扮誰？」結果許茹芸竟回：「我扮松隆子！」讓小S氣到搖頭：「真的很不要臉！我到現在還沒有辦法原諒妳！」
許茹芸尷尬解釋，因為平常就一直要打扮，所以她很懶得要變裝，大讚小S等好友們對派對非常認真，「我自己想起來，我也蠻不好意思的！」許茹芸還說，自己是不太能享受派對的人，比較喜歡姊妹聚會談心的場合，結果再度被小S吐槽，「所以妳後來漸漸疏遠我，然後變得跟謹華是好朋友啊！」逗趣對話讓大家笑翻。