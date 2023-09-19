蔡英文、賴清德合體！民進黨24日舉辦黨慶音樂會邀民眾同歡

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張志豪公開活動規劃，除了邀請蔡英文、賴清德出席，與立委參選人共同造勢外，「聽台灣戶外音樂會」將邀集2024挺台灣競選專輯歌手以及島路行動音樂計畫歌手一同演唱今年競選歌曲，還有過往令人懷念的競選歌曲；另外，挺在地民主市集，邀請在地文創團體、地方執政縣市前來參與民主市集擺攤，挺地方創生、挺民主永續、挺綠色執政；為小朋友設計的「街頭遊戲」，讓大家逛市集挺台灣小物同時，也能讓孩子一起參與這民主發展重要時刻。
此外，張志豪公佈《挺台灣應援曲》MV，賴清德為資深棒球迷，此次推出的MV也充滿濃濃棒球味，不只融合球場應援節奏、擊鼓聲，設計朗朗上口的應援口號，更特地邀請擁有應援啦啦隊經驗的團隊協助編舞，並召集舞蹈教學老師、百工百業民眾、民進黨國務青等，一同參與這次的舞蹈教學MV拍攝，希望未來民眾在聽到《挺台灣應援曲》時，也能搭配舞蹈動作，一起熱血應援挺台灣。
民進黨發言人林楚茵提到，民進黨最重要的精神就是溝通，透過對話和台灣社會共同成長，其中公民團體扮演最重要角色，因此現場也邀請眾多公民團體一起參與來挺台灣，另外當日預計60攤的市集活動，包括在地小農、地方創生、本土小吃等主題攤位共襄盛舉，期待讓所有參與民眾體驗台灣的多元與獨特，一起加入。