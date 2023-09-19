轟基泰草菅人命 陳怡君實地測量連續壁厚度不足60cm盼檢調調查
大直民宅塌陷案，台北市議員陳怡君今提出基泰在連續壁工程實地測量發現，厚度不足60cm，這簡直就是草菅人命。陳怡君表示，連續壁是地下工程的牆體，同時也是建物地下室的外壁，保障地下室與建物主結構安全、避免軟土層鬆動滑落及水份滲出，保護工地與周圍建物地基的安全。但基泰建設只挖到11.95公尺，規避結構外審；更可惡的是連續壁厚度不足60cm，根本就是偷工減料抱持賭一把的心態，更無照圖施工，檢調應積極介入調查。
記者邱新博／台北報導
陳怡君表示，從民眾提供的照片看出，基泰在施工時，原本設計圖為「單圍苓」設計，到後來卻變成「雙圍苓」，可見在深開挖的過程中，連續壁的支撐已經出現無法負荷的狀況。從照片來看，「單圍苓」的H型鋼有被撐變形的狀況。陳怡君表示，H型鋼能撐到變形，可見水平支撐的壓力早已提出無法負荷的警訊，但基泰視而不見，抱持著「賭一把」的心態，不把人命當一回事。
陳怡君表示，對於基泰這種視如草芥不把人民生命財產當一回事的建商，出事之後沒有任何反省。怪政府效率、怪媒體亂報導、抹黑民代監督，就是不反省自己的過失。19日更有雙號居民反映，每天開門看到的就是單號傾斜的建物，在地方上無疑就是二次傷害，然基泰卻拿到雙號住戶的個資，打電話詢問「合建意願」，如今還在滿腦子想賺黑心錢。
陳怡君呼籲台北市政府，應積極介入意見整合，不應讓住戶二派意見造成對立氛圍，更讓基泰在地方上如同嗜血禿鷹，挾持著人性無家可回的恐懼，販售基泰的黑心商品；她也呼籲公部門及有心人士，勿將民眾資料外洩，台北市長蔣萬安不應「有事李四川、無事蔣萬安」，盡快招開說明會，整合地方意見，勿讓黑心基泰在地方繼續拉客。陳怡君向基泰喊話，高雄也曾有過鄰損案，結果建商「免費」原地重建！基泰若有誠意，應「免費」原地重建還住戶家園。
陳怡君也要求市府，必須全面清查回溯基泰建設在北市所有施工中建案的設計、監造內容，而不是只有消極勒令停工，畢竟事關人命與百姓身家安危，市府監督不周也應負連帶責任。也盼望檢調能主動調查，基泰偷工減料草菅人命之實。