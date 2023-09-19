南非巴士撞卡車嚴重車禍！車上載滿採礦工人 至少22人喪命
南非北部的林波波省（Limpopo province）當地時間17日發生一起車禍，一輛載滿工人的巴士與貨車正面相撞後起火，造成至少20人當場死亡，另有2人送醫後死亡，其中大部分死者是準備前往南非最大鑽石礦脈維尼蒂婭（Venetia）的礦工。
國際中心楊智傑／綜合報導
根據《CNN》報導，這起嚴重車禍發生在當地時間下午4時左右，事故地點距離維尼蒂婭礦區約25公里，位於南非與津巴布韋交界處。林波波省交通當局指出，出事的巴士當時正從穆西納鎮（Musina）開往南非最大鑽石礦脈，採礦公司「Murray and Roberts」有18名員工在此次車禍中喪生。
報導提到，採礦公司主要客戶為全球最大鑽石供應商戴比爾斯（De Beers），而維尼蒂婭礦區也是南非最大露天鑽石礦之一，南非鑽石年產量有超過四成來自當地，其僱員超過4300人。
這是林波波省今年迄今發生第二起嚴重的巴士車禍傷亡，今年2月才發生一起巴士與運鈔車相撞的事故，同樣造成約20人喪命。
目前巴士上原先有多少乘客、是否有倖存者仍在調查中，但根據社群媒體發布的事故現場畫面顯示，起火燃燒後的車輛已經只剩焦黑的框架，而礦工遺體則四散在地上。林波波省交通當局表示，將前往現場針對事故進行完整調查與報告。