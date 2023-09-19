藍正龍遺憾結束9年婚「現還超級痛」　認了分開對周幼婷不公平

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藍正龍自幼在家是個照顧者，總希望有個人來照顧自己，坦白說自己好像比較需要友情，可以戰勝愛情，他談到任何一種情感都是一種不捨，而且從小敏感且害怕分離。
李四端也好奇，藍正龍對情感處理得好嗎？他表示，「我只在乎我在乎的人的心情，現在最關心的是兩個小孩以及父母親」。至於前妻？他坦然說「我離婚了，真正分開就是要給對方空間，至於多或少，我現在還在學，所以對我來說還是痛，到現在我還是滿難過這件事情，在我心裡面還是一個遺憾，一個不捨」。
聽起來是情願離婚不要發生，藍正龍滿是遺憾認了，「YEAH(是的)」。他分析：「從離婚這件事情，學習到人永遠是一個個體，情感的關係建立在兩個獨立的個體上，我覺得我好像不太成熟，要認清這個事實，但我一直在逃避它，等到我發現，或是了解我自己不應該做的時候我選擇分開。」李四端直言「這樣是否不公平」？藍正龍大方坦承「對，不公平」。
而離婚還學習到了什麼？藍正龍想了想，點點頭，「還在學，愛這種東西一輩子都要學，我也很願意花一輩子的時間去學，這很難，人生有幾個功課是躲不了的，一個是生命的循環，每個春夏秋冬，以及如何冷靜地看自己」。
對於如何知道自己學好了感情這門功課，藍正龍笑說，「痛，就是學好了，no pain, no gain(一分耕耘，一分收獲)」。李四端問現在還在痛嗎？藍正龍直言：「FUCKING HURT(超級痛)。」李四端則虧，「你這樣說我們沒法打字幕」，藍正龍開玩笑說「逼(消音)……HURT」。
藍正龍現忙工作，小孩由周幼婷負責照顧。他提到，小孩也很酷，兒子則跟他長得一模一樣，連汗毛都像，他想要當小孩的朋友而非父親的角色。並敞開心胸說目前感情世界空白，重複兩次因為「太痛，真的太痛」，但是他在親情方面是非常豐富的，有很多事情想跟觀眾說，在下一個作品可能會討論親情。