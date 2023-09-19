Lisa傳簽給美國公司！薪水超過YG 13億 還可演好萊塢片、當老闆
南韓國際女團BLACKPINK 16日在首爾高尺巨蛋舉行「BORN PINK」最終場演出，結束長達近一年的世界巡迴演唱會。不過演唱會結束，4閨女中唯獨Lisa與YG娛樂的續約動作還沒完成，讓BLINK（粉絲暱稱）懸著一顆心，怎料，昨（18）日有外媒報導Lisa可能會把全合約簽給美國唱片公司，據傳，簽約金超越韓方報價的500億元韓圜（約13億元台幣），也能演好萊塢電影、自己當老闆，全方位進軍歐美市場。
記者楊穎軒／綜合報導
外媒《Kulture news》報導，Lisa打算與美國某唱片公司簽下全經紀合約，履行內容包括灌錄6張專輯、好萊塢影視、時尚、遊戲及公開演出等工作，將全權交由美方打理，另外，公司承諾Lisa可以擁有自己的工作室，物色並簽約屬意的藝人，兼具主導權，簽約金方面，傳出高於YG娛樂500億元韓圜的報價。
日前盛傳YG娛樂提出500億元韓圜要與Lisa繼續合作，不過被Lisa兩度婉拒，兩邊待遇的差距可能是女神難以向老東家點頭的原因，不過一切都僅止於傳聞，YG娛樂曾為此闢謠：「正在討論與Lisa續約的事宜，相關傳聞沒有得到正式確認。」