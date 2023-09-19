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Lisa傳簽給美國公司！薪水超過YG 13億　還可演好萊塢片、當老闆

▲Lisa被爆有意簽約美國經紀公司，酬勞比YG娛樂優渥，還可以演好萊塢電影、自己當老闆。（圖／翻攝自LISA IG）
▲Lisa被爆有意簽約美國經紀公司，酬勞比YG娛樂優渥，還可以演好萊塢電影、自己當老闆。（圖／翻攝自LISA IG）

記者楊穎軒／綜合報導

南韓國際女團BLACKPINK 16日在首爾高尺巨蛋舉行「BORN PINK」最終場演出，結束長達近一年的世界巡迴演唱會。不過演唱會結束，4閨女中唯獨Lisa與YG娛樂的續約動作還沒完成，讓BLINK（粉絲暱稱）懸著一顆心，怎料，昨（18）日有外媒報導Lisa可能會把全合約簽給美國唱片公司，據傳，簽約金超越韓方報價的500億元韓圜（約13億元台幣），也能演好萊塢電影、自己當老闆，全方位進軍歐美市場。

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▲Lisa巡演服裝的尺度引發爭議。（圖／翻攝自LISA IG）
▲Lisa是否和YG娛樂分手仍是未知數。（圖／翻攝自LISA IG）
外媒《Kulture news》報導，Lisa打算與美國某唱片公司簽下全經紀合約，履行內容包括灌錄6張專輯、好萊塢影視、時尚、遊戲及公開演出等工作，將全權交由美方打理，另外，公司承諾Lisa可以擁有自己的工作室，物色並簽約屬意的藝人，兼具主導權，簽約金方面，傳出高於YG娛樂500億元韓圜的報價。

▲▼Lisa 5場瘋馬秀舞台全球矚目。（圖／翻攝自LISA IG）
▲Lisa傳出兩度拒絕YG娛樂續約報價。（圖／翻攝自LISA IG）
日前盛傳YG娛樂提出500億元韓圜要與Lisa繼續合作，不過被Lisa兩度婉拒，兩邊待遇的差距可能是女神難以向老東家點頭的原因，不過一切都僅止於傳聞，YG娛樂曾為此闢謠：「正在討論與Lisa續約的事宜，相關傳聞沒有得到正式確認。」

▲BLINK擔憂LISA（右下）從BLACKPINK單飛後，4女合體畫面將難如登天。（圖／翻攝自BLACKPINK臉書）
▲BLINK擔憂LISA（右下）從BLACKPINK單飛後，4女合體畫面將難如登天。（圖／翻攝自BLACKPINK臉書）

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