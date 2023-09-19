柯文哲競辦再增美女發言人　吳怡萱曾是郭台銘副發言人

盧秀燕民調蟬聯六都第一　中市府：市民共同經營的成果

▲盧秀燕從多位一級主管手上接下2023亞太暨台灣永續行動獎座。（圖／台中市政府提供，2023.09.19）
▲盧秀燕從多位一級主管手上接下2023亞太暨台灣永續行動獎座。（圖／台中市政府提供，2023.09.19）

記者顏幸如／台中報導

近來因積極查蛋不斷攻佔媒體版面的台中市長盧秀燕，連續兩天在《OpView社群口碑資料庫》、《天下雜誌》拿下六都民調滿意度第一名，展現「政壇天后」的氣勢。盧秀燕本人低調不回應，市府強調能有好成績並非個人功勞，而是全體市民共同經營的成果。

我是廣告 請繼續往下閱讀
《OpView社群口碑資料庫》昨公布8月份六都市長好感度，台中市長盧秀燕以0.63好感度榮登冠軍、亞軍是台北市長蔣萬安0.61、第3名桃園市長張善政0.57、第4名台南市長黃偉哲0.44、第5名新北市長侯友宜0.39，高雄市長陳其邁以0.34墊底。

《天下雜誌》今（19）日公佈2023年縣市首長施政滿意度調查，盧秀燕雖以73.7分居於總排名第7，仍是六都第一，且從過去末段班躍升為六都領頭羊，拿到今年的最佳進步獎號；永續幸福城市評比也超越台北、晉升六都第二，第一名為高雄市。

▲台中市新聞局長鄭照新出面感謝市民朋友的肯定。（圖／台中市政府提供，2023.09.19）
▲台中市新聞局長鄭照新出面感謝市民朋友的肯定。（圖／台中市政府提供，2023.09.19）
對於再度蟬聯冠軍，盧秀燕低調不回應，由新聞局長鄭照新出面感謝市民朋友的肯定。他強調這成績是全體台中市民共同經營的成果，受肯定之處市府同仁會善加勉勵，

鄭照新認為，台中市施政滿意得到肯定的原因，在於市府對於施政面向的不足之處虛心檢討改進、立即作出回應。市民在交通安全、空污品質改善等工作共同配合宣導，一起努力打拚，才有此令人滿意的成績。

侯友宜施政滿意度曝光　民進黨酸：市民不滿落跑市長

縣市長滿意度調查墊底　高虹安：虛心檢討、改進調整

終於收到農業部公文！中市府查獲「未來蛋」　要求學校雞蛋改現打

不回應陳吉仲請辭　盧秀燕連講3次：現在最重要的是查蛋

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞