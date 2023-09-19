盧秀燕民調蟬聯六都第一 中市府：市民共同經營的成果
近來因積極查蛋不斷攻佔媒體版面的台中市長盧秀燕，連續兩天在《OpView社群口碑資料庫》、《天下雜誌》拿下六都民調滿意度第一名，展現「政壇天后」的氣勢。盧秀燕本人低調不回應，市府強調能有好成績並非個人功勞，而是全體市民共同經營的成果。
記者顏幸如／台中報導
《OpView社群口碑資料庫》昨公布8月份六都市長好感度，台中市長盧秀燕以0.63好感度榮登冠軍、亞軍是台北市長蔣萬安0.61、第3名桃園市長張善政0.57、第4名台南市長黃偉哲0.44、第5名新北市長侯友宜0.39，高雄市長陳其邁以0.34墊底。
《天下雜誌》今（19）日公佈2023年縣市首長施政滿意度調查，盧秀燕雖以73.7分居於總排名第7，仍是六都第一，且從過去末段班躍升為六都領頭羊，拿到今年的最佳進步獎號；永續幸福城市評比也超越台北、晉升六都第二，第一名為高雄市。
對於再度蟬聯冠軍，盧秀燕低調不回應，由新聞局長鄭照新出面感謝市民朋友的肯定。他強調這成績是全體台中市民共同經營的成果，受肯定之處市府同仁會善加勉勵，
鄭照新認為，台中市施政滿意得到肯定的原因，在於市府對於施政面向的不足之處虛心檢討改進、立即作出回應。市民在交通安全、空污品質改善等工作共同配合宣導，一起努力打拚，才有此令人滿意的成績。