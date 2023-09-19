縣市長滿意度調查墊底　高虹安：虛心檢討、改進調整

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《天下雜誌》表示，整體而言，在上一波縣市長卸任，曾經熠熠生輝的明星相繼走下舞台，如今閃閃發光的反而是傳統農業縣市。而在選舉中拿下高得票率的首長，施政卻未必能獲取人心，得到人民的支持與滿意。
《天下雜誌》指出，標竿縣市長清一色是長期在地深耕的連任首長，包括嘉義市長黃敏惠、連江縣長王忠銘、嘉義縣長翁章梁、雲林縣長張麗善和台東縣長饒慶鈴等，其中僅基層公務員出身的王忠銘為新人。
《天下雜誌》表示，六都市長排名也出現大轉折。表現最好為位居優等組首長的台中市長盧秀燕和高雄市長陳其邁，盧秀燕不僅拿到今年的最佳進步獎，從過去末段班躍升為六都領頭羊，在永續幸福城市評比中也超越台北、晉升六都第2。
高雄市長陳其邁則是在專家團體眼中打敗其他直轄市，政策獲得一致肯定；在永續幸福城市評比中更首度擊敗台北，奪得六都組冠軍。
《天下雜誌》指出，代表國民黨參選總統的新北市長侯友宜，在選舉時雖大勝對手46萬票，但在《天下》施政滿意度調查中卻從去年第9名，今年滑落到衝刺組，專家評價也不如人意。
去年風光登場的新秀首長，表現仍需時間發酵，包括被藍營視為未來儲君的台北市長蔣萬安，以及基隆市長謝國樑、新竹市長高虹安，都仍需「加油」。
滿意度普遍不錯的是治安和對內外推廣城市特色。各縣市民眾普遍都肯定縣市長行銷城市的努力，唯獨台北、新北、桃園、基隆和新竹縣市偏低。治安也有類似狀況，多數縣市滿意，最低為新北市，台中和台南、桃園也不好 。
對於這次縣市首長滿意度調查墊底，高虹安說，感謝市民信任給予機會，也謝謝這些打擊在上任第一年發生，讓她有時間與機會改進調整；部分連任的縣市首長政績表現亮眼，在這次調查中獲評標竿組，她將向標竿組的縣市請益，自己也會加倍努力，讓新竹市明年力拼更好的成績，進一步提升市民的生活品質及相關福祉。