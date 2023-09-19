NBA／看好霍華德重回聯盟　前NBA球員：因為沒人能守Nikola Jokic

杭州亞運／中華男足今下午4點迎首戰　運彩開單場看好北韓勝出

▲亞運中華男足19日小組賽首戰北韓，台灣「足球一哥」陳柏良助陣，盼率隊突破小組賽。（取自陳柏良 Chen Po-Liang臉書粉專）
▲亞運中華男足19日小組賽首戰北韓，台灣「足球一哥」陳柏良助陣，盼率隊突破小組賽。（取自陳柏良 Chen Po-Liang臉書粉專）

記者路皓惟/綜合報導

杭州亞運即將於9月23日開幕，足球項目於今（19）日提前點燃戰火，中華男足將於下午4點出戰北韓，也是我國代表隊首先登場的賽事，本場比賽台灣運彩開放單場投注，在讓分盤賠率上，中華隊受讓1球賠率9.25，北韓讓1球賠率1.06。

我是廣告 請繼續往下閱讀
此戰台灣運彩提供多種玩法，讓分盤中華隊受讓1球賠率9.25，北韓讓1球賠率1.06，和局賠率6.50。大小分盤開出2.5 球和3.5球，2.5球大賠率最低為1.20，2.5球小賠率最高為3.00倍。上半場不讓分中華隊賠率28.00，北韓1.06，和局3.60。

亞運中華隊以U24球員為班底，加上3名超齡球員邱育宏、溫智豪和陳柏良。陳柏良一直是台灣足球的精神領袖，35歲的他生涯為中華隊出賽80場，攻入25球，出賽場次和進球數皆是國家隊紀錄，這不僅是他亞運初體驗，也是自2019年卡達世界盃會外賽後，再次披上中華隊戰袍。

上屆亞運中華男足一勝難求，總計1和3負，0進球、丟了10球，在小組賽墊底。而本屆中華男足將與北韓、印尼和吉爾吉斯同組，本屆將要尋求突破，中華男足也要在本次亞運爭取自1958年以來，相隔65年以來的首勝。

北韓方面因先前疫情關係，已有4年沒有在國際賽出現，今年杭州亞運是北韓男足重返國際賽的首場比賽，前兩屆亞運北韓男足成績不差，2014年仁川亞運北韓獲得銀牌，2018年踢進8強不敵阿聯酋遭淘汰。

杭州亞運／足球項目今日下午開踢　中華隊出戰、中國隊目標進決賽

杭州亞運／中華隊第一戰明登場！　台灣隊長陳柏良領軍戰北韓

杭州亞運／林安可、林子豪中職首批報到　完整中華隊最快22日成形

杭州亞運／「湯瑪士迴旋」成奪金標配　李智凱挑戰空前二連霸紀錄

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞