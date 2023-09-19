杭州亞運／中華男足今下午4點迎首戰 運彩開單場看好北韓勝出
杭州亞運即將於9月23日開幕，足球項目於今（19）日提前點燃戰火，中華男足將於下午4點出戰北韓，也是我國代表隊首先登場的賽事，本場比賽台灣運彩開放單場投注，在讓分盤賠率上，中華隊受讓1球賠率9.25，北韓讓1球賠率1.06。
記者路皓惟/綜合報導
此戰台灣運彩提供多種玩法，讓分盤中華隊受讓1球賠率9.25，北韓讓1球賠率1.06，和局賠率6.50。大小分盤開出2.5 球和3.5球，2.5球大賠率最低為1.20，2.5球小賠率最高為3.00倍。上半場不讓分中華隊賠率28.00，北韓1.06，和局3.60。
亞運中華隊以U24球員為班底，加上3名超齡球員邱育宏、溫智豪和陳柏良。陳柏良一直是台灣足球的精神領袖，35歲的他生涯為中華隊出賽80場，攻入25球，出賽場次和進球數皆是國家隊紀錄，這不僅是他亞運初體驗，也是自2019年卡達世界盃會外賽後，再次披上中華隊戰袍。
上屆亞運中華男足一勝難求，總計1和3負，0進球、丟了10球，在小組賽墊底。而本屆中華男足將與北韓、印尼和吉爾吉斯同組，本屆將要尋求突破，中華男足也要在本次亞運爭取自1958年以來，相隔65年以來的首勝。
北韓方面因先前疫情關係，已有4年沒有在國際賽出現，今年杭州亞運是北韓男足重返國際賽的首場比賽，前兩屆亞運北韓男足成績不差，2014年仁川亞運北韓獲得銀牌，2018年踢進8強不敵阿聯酋遭淘汰。