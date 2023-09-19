利空又襲！傳寶山2奈米建廠放緩 台積電否認：按規劃進行中
台積電近來屢遭利空襲擊，日前傳出延遲設備交付，台積電對市場傳言不予評論，但近日又有供應鏈端消息傳出，新竹寶山2奈米廠建置計畫開始放緩，外界認為將影響原本預計2025年量產的時間表。而台積電今（19）日對外回應，目前廠區建設依規劃進度進行中。
記者許家禎／台北報導
日前路透社報導，根據有力人士消息指出，台積電對客戶需求前景感到憂心，通知荷蘭艾司摩爾（ASML）等主要供應商延遲交付高階晶片製造設備。台積電對此表示，不評論市場傳言。並重申總裁魏哲家7月20日說法，也就是今年第3季儘管最近觀察到人工智慧相關需求增加，但不足以抵消業務的整體週期性調整。
魏哲家之前也說，總體經濟情勢持續走軟、中國需求復甦較預期緩慢，以及市場整體需求疲弱，客戶更加謹慎，並打算進一步管控庫存，包含進入2023年第4季時。對此，有美系外資下調台積電在未來2年的資本支出預測，目標價來到每股新台幣 668元。而今日午盤，台積電跌2元，來到538元附近。
現在根據供應鏈端最新消息，受到半導體需求不振，以及採用客戶尚不明朗的影響，台積電新竹2奈米寶山廠建置計畫開始放緩，可能影響原本預計2025年量產的時間表，市場預期恐怕要等到2026年才會開始放量。
台積電董事長劉德音去（2022）年在3奈米量產典禮上指出，2奈米廠將分別落在新竹與中部科學園區。而台積電總裁魏哲家則在7月法說會上提及，2奈米研發進展順利，將如期在2025年量產。8月初，台積電高雄廠確定導入2奈米。