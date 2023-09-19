《有生之年》吳慷仁激吻前女友滾床單 買整盒保險套「我很敏感」
吳慷仁在《有生之年》人生跌到谷底，第一集就面臨店鋪倒了、女友姚以緹跑了的雙重打擊，更難堪的是頂下吳慷仁店面的郭鑫，就是姚以緹新歡，劇中一場吳慷仁求姚以緹回頭的「復合砲」，吳慷仁特地衝去買超薄型保險套，還追問老闆，「有沒有薄一點的，我很敏感。」生動的橋段讓人莞爾一笑。
記者羅凌筠／綜合報導
劇中吳慷仁和姚以緹藕斷絲連，在前女友回家收行李的時候天雷勾動地火，吳慷仁激吻姚以緹說：「我沒答應（分手）不算，再給我一次機會。」已經要滾床單了，吳慷仁雙手一伸發現保險套盒子空空如也，半路衝出家門補貨，搞笑對雜貨店老闆說：「有沒有薄一點的，我很敏感，太厚我沒感覺，我這一發很重要。」
等到吳慷仁回家，姚以緹早就冷靜，狠心對前男友說：「我懷孕了，不是你的。」吳慷仁被一盆冷水澆醒，開始說出對彼此的不滿，姚以緹說：「你一直都不聽別人講話，做自己想做的事情。」吳慷仁卻回：「妳不就喜歡我以前那樣子？交往這麼久我都沒變，妳到現在才在嫌棄我是什麼意思？」
姚以緹眼眶含淚說出：「我想要你為我改變，我不想困在這個店裡，你有聽進去嗎？」她吐露這段感情無可挽救，最大的問題就是，「你一直都不覺得自己有問題。」還嗆吳慷仁可以考慮重新投胎，「你這輩子都不會懂我在說什麼，但是你可以考慮重新投胎，可能下輩子就會懂了。」