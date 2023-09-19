《未來少女》黑曜精靈出任寵愛大使！呼籲「寵物即家人」不能拋棄

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此次為「黑曜精靈」首次參與公益活動，力安、紫嫣、郭郭、張瑄、雨璇熱力唱跳改版的〈Not Feeling Down〉，其中力安還帶來自創曲〈Is It All a Lie〉展現好歌喉，她說，家中有一隻小狗是領養來的，另外張瑄也曾領養過狗和貓，當天她也帶著自己的小貓來到現場同樂。
張瑄表示，養寵物前必須做足功課，包括疾病、疫苗等。力安則認為，寵物就是家人，當然不能拋棄，要做好接納寵物到生活裡的準備後再養。雨璇、郭郭表示，雖然想要養寵物，但她們家裡不允許，郭郭還為了能向媽媽證明可以照顧寵物，親手把6隻毛毛蟲養大，見證牠們蛻變成蝴蝶後放生，結果遭到少女們吐槽：「這怎麼會一樣啦。」
紫嫣則說家中有一度要養貓的打算，就連貓砂都買了，但全家人到最後仍考量紫嫣會沒時間陪伴照顧，所以最後才打消念頭。紫嫣表示，當時她正忙於學測準備功課，比較沒時間整理房間，爸爸李㼈還對她說，「我們家貓咪只要一跑進去妳房間，就會迷路吧，牠會找不到出來的地方。」她說，因為爸媽也都很忙，為了貓咪的安全，就先不養了，至今貓砂還存放在家中。
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