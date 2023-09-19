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超商補班咖啡來了！美式買7送5、拿鐵買7送4　冰熱互換還可寄杯

▲補班補課日咖啡優惠來了，萊爾富特濃美式買7送5、特濃拿鐵咖啡買7送4。（圖／業者提供）
▲補班補課日咖啡優惠來了，萊爾富特濃美式買7送5、特濃拿鐵咖啡買7送4。（圖／業者提供）

記者黃韻文／綜合報導

終於要解決掉今年「第6個」周六補班日，這周「連六」上班族、學生不心累，超商祭出提神打氣咖啡優惠，萊爾富連續四天推出特濃美式買7送5、特濃拿鐵買7送5，最低5.8折起，冰熱可任選之外，還能線上寄杯慢慢喝。

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根據萊爾富內部資料顯示，補班補課日的咖啡銷量，會較平日銷量多出至少2成以上。鎖定民眾提神需求，萊爾富自9月21日至9月24日一連四天，在Hi-Life VIP APP內整買零取推出咖啡優惠，特濃美式（55元）同品項買7送5、特濃拿鐵（65元）同品項買7送4，折扣幅度最低下到5.8折，單杯32元起開喝，同品項可冰熱任選，跨店取寄杯期限長達85天。

9月20日至10月17日另有新品優惠，新上市的Hi Café大杯巧克力歐蕾(50元)，活動期間享嘗鮮價39元。

▲萊爾富新品大杯巧克力歐蕾50元，限時祭出嘗鮮價39元。（圖／業者提供）
▲萊爾富新品大杯巧克力歐蕾50元，限時祭出嘗鮮價39元。（圖／業者提供）
全家適逢35周年生日慶，9月20日至10月3日活動期間，網羅14款人氣推薦鮮食，會員購買就享8.8折，包括人氣早餐「江原道雪蟹蟹膏大飯糰」、「紐奧良風味烤雞鮮蔬三明治」，主食類「糖燻野郎熟成牛飯」、「鼎泰豐香辣醬雞肉炒麵」；輕食「台式麻醬涼麵」、「凱薩沙拉」等都在優惠行列。

▲9月20日至10月3日會員買指定鮮食8.8折。（圖／全家提供）
▲9月20日至10月3日會員買指定鮮食8.8折。（圖／全家提供）
全家觀察到台式麵包深受民眾歡迎，9月20日起再推出7款經典烘焙PLUS系列麵包，首推「芋泥鬆鬆麵包」，在肉鬆麵包裡加入香醇芋泥餡；還有花生麵包加入麻糬的「花生麻吉麵包」，還有把傳統奶酥麵包變成2入裝的「奶酥小菠蘿」，售價皆是39元。

此外另有「蛋捲排包」、「椰香葡萄麵包」、「可可虎皮蛋糕」與「古早味雲蛋糕」，9月20日至10月3日期間，麵包、蛋糕、土司全品項享第二件6折優惠。

▲經典PLUS系列包含「芋泥鬆鬆麵包」、「花生麻吉麵包」、「蛋捲排包」等7款烘焙新品。（圖／全家提供）
▲經典PLUS系列包含「芋泥鬆鬆麵包」、「花生麻吉麵包」、「蛋捲排包」等7款烘焙新品。（圖／全家提供）

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