嘉義市政府打造自行車與行人友善環境宣傳短片三部曲

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處長張婉芬說，首波主打特別邀請德國型男賀少俠，來「嘉」體驗最具特色的「環市自行車道」；賀少俠表示，他在德國就常以自行車代步，對於嘉義市自行車道與德國有許多相似之處感到驚艷，尤其對世賢路與蘭潭自行車道留下深刻的印象。二部曲邀請到嘉義在地人，以父子遊戲的方式與視角，尋找在你我身邊保護行人安全的設施，非常適合親子一起觀賞共學，增進彼此感情，影片中的小小男主角「小徹」也是國小一年級的新成員，小徹爸爸也高興地說，認識行人友善環境，很有教育意義。最後壓軸的第三部曲，是美女與汪星人的組合，由知名藝人「米可白」與會跳舞的可愛毛孩「布布」，一起漫步在嘉義市的大街小巷。米可白表示，透過這次拍攝的機會走訪了嘉義市幾條重要的道路，也感受到市府對人行環境改善的用心。
本次的行銷短片三部曲將會依宣傳波段分批在嘉義市觀光旅遊網( https://travel.chiayi.gov.tw/ )、嘉市好旅行臉書粉專頁( https://www.facebook.com/zoominchiayi )及嘉義市政府官方YouTube( https://www.youtube.com/@chiayigov )頻道等網路平台上線，並邀請合作的名人KOL共同宣傳。