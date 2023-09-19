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嘉義市政府打造自行車與行人友善環境宣傳短片三部曲

▲知名藝人米可白與會跳舞的小狗「布布」，一起漫步在嘉義市的大街小巷，介紹行人友善環境。（圖／嘉義市政府提供）
▲知名藝人米可白與會跳舞的小狗「布布」，一起漫步在嘉義市的大街小巷，介紹行人友善環境。（圖／嘉義市政府提供）

記者黃敬堯 /嘉義報導

近年來嘉義市政府致力於提升各項硬體建設，進一步透過爭取內政部營建署計畫補助，打造自行車與行人友善環境宣傳短片三部曲，透過網路名人及KOL生動活潑的演繹，從日常生活的角度出發，把生硬的工程名詞與建設，拆解成一系列生動有趣的短片，讓觀眾輕鬆無負擔地了解到市府各項建設的目的與效果。

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▲邀請到嘉義在地人，以父子視角尋找在身邊保護行人安全的設施，非常適合親子一起觀賞共學（圖／嘉義市政府提供）
▲邀請到嘉義在地人，以父子視角尋找在身邊保護行人安全的設施，非常適合親子一起觀賞共學（圖／嘉義市政府提供）
嘉義市政府觀光新聞處處長張婉芬表示，本次三部曲的行銷短片分別針對「自行車族」、「親子家庭」及「毛孩家庭」等族群，邀請不同領域的KOL出演拍攝，透過其擅長的方式與角度切入議題，讓更多民眾認識且了解嘉義市對自行車與行人友善環境的用心。

▲宣傳嘉義市自行車友善環境，邀請德國籍男藝人代言，介紹世賢路與蘭潭自行車道（圖／嘉義市政府提供）
▲宣傳嘉義市自行車友善環境，邀請德國籍男藝人代言，介紹世賢路與蘭潭自行車道（圖／嘉義市政府提供）
處長張婉芬說，首波主打特別邀請德國型男賀少俠，來「嘉」體驗最具特色的「環市自行車道」；賀少俠表示，他在德國就常以自行車代步，對於嘉義市自行車道與德國有許多相似之處感到驚艷，尤其對世賢路與蘭潭自行車道留下深刻的印象。二部曲邀請到嘉義在地人，以父子遊戲的方式與視角，尋找在你我身邊保護行人安全的設施，非常適合親子一起觀賞共學，增進彼此感情，影片中的小小男主角「小徹」也是國小一年級的新成員，小徹爸爸也高興地說，認識行人友善環境，很有教育意義。最後壓軸的第三部曲，是美女與汪星人的組合，由知名藝人「米可白」與會跳舞的可愛毛孩「布布」，一起漫步在嘉義市的大街小巷。米可白表示，透過這次拍攝的機會走訪了嘉義市幾條重要的道路，也感受到市府對人行環境改善的用心。

本次的行銷短片三部曲將會依宣傳波段分批在嘉義市觀光旅遊網( https://travel.chiayi.gov.tw/ )、嘉市好旅行臉書粉專頁( https://www.facebook.com/zoominchiayi )及嘉義市政府官方YouTube( https://www.youtube.com/@chiayigov )頻道等網路平台上線，並邀請合作的名人KOL共同宣傳。

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