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迎國際咖啡日！7-11美式買7送7、拿鐵買2送2　7大品牌優惠一次看

▲迎接10月1日「國際咖啡日」，7-11推出濃萃咖啡買2送2；APP線上寄杯另有精品咖啡買11送11、特大杯美式買7送7。（圖／業者提供）
▲迎接10月1日「國際咖啡日」，7-11推出濃萃咖啡買2送2；APP線上寄杯另有精品咖啡買11送11、特大杯美式買7送7。（圖／業者提供）

記者黃韻文／綜合報導

迎接10月1日「國際咖啡日」，7-11門市明（20）日起CITY PRIMA精品咖啡全品項、CITY CAFE大杯以上，任選第2杯半價；9月27日至10月1日門市再限時5天加碼，濃萃美式、濃萃拿鐵同品項買2送2；APP線上寄杯則另祭出精品咖啡買11送11、特大杯美式買7送7。

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統一集團串聯7-11、星巴克、Mister Donut、21世紀、酷聖石、Semeur聖娜、博客來等7大關係企業品牌，9月27日至10月1日連續5天，OPEN POINT會員至指定通路買咖啡相關商品，享OPEN POINT點數3倍送，每位會員上限加贈200點。《NOWnews》整理7大品牌咖啡日好康一次看。

▲7-ELEVEN推出CITY精品香氛生活集點GO活動。（圖／業者提供）
▲7-ELEVEN推出CITY精品香氛生活集點GO活動。（圖／業者提供）
統一集團「國際咖啡日」活動：

🟡7-ELEVEN

📍門市｜9月20日至10月4日
CITY CAFE大杯以上、CITY PRIMA全品項，任選第2杯半價。

📍門市｜9月27日至10月1日
▪CITY CAFE濃萃美式／濃萃拿鐵同品項買2送2
▪不可思議咖啡大杯冠軍美式買1送1

📍APP｜9月30日至10月5日
▪CITY PRIMA大杯精品美式買11送11，限量3萬組。
▪CITY PRIMA大杯精品拿鐵買11送11，限量1萬組。
▪CITY PRIMA中杯精品美式買7送4，限量4萬組。
▪CITY PRIMA中杯精品拿鐵買7送4，限量2萬組。
▪CITY PRIMA小農水果冰磚系列買2送2，每日限量5000組。
▪CITY CAFE特大美式買7送7，每日限量2萬組。
▪CITY CAFE特大拿鐵買5送2，每日限量2萬組。
▪To b. by agnès b.經典冰可可2杯140元，每日限量5000組。 

▲7-11行動隨時取推出特大杯美式買7送1。（圖／業者提供）
▲7-11行動隨時取推出特大杯美式買7送1。（圖／業者提供）
🟡星巴克
9月30日至10月3日，使用foodomo外送特大特選美式（270元）、特大密斯朵（210元）第2杯半價。

🟡Mister Donut
9月25日至10月1日，買咖啡系列飲品送濃咖啡蜜糖波堤。

9月25日至10月10日，使用OPEN POINT 10點+19元換濃咖啡蜜糖波堤或熱美式、50點+1元換濃咖啡蜜糖波堤及熱美式。

🟡21世紀
9月27日至10月1日，持於統一集團指定通路購買咖啡商品發票到門市，享半雞烤餅餐7.6折，包含香草烤半雞＋半份起司烤餅＋大杯蜂蜜綠茶，原價355元、特價268元。

🟡酷聖石
9月20日至10月1日，點咖啡口味冰淇淋蛋糕「熊大兔兔露營趣」享8.8折、OPEN POINT會員享8.5折。

9月28日至10月1日，點購中杯以上冰淇淋，享同size冰淇淋第二杯半價（脆餅、桶裝除外）。

🟡Semeur聖娜
9月27日至10月1日，大杯特選美式咖啡與特選拿鐵咖啡買1送1，限同品項與同冰熱。

🟡博客來
9月28日至9月29日，結帳輸入指定序號滿999元現折80元。

迎接本周六補班補課日，萊爾富自9月21日至9月24日一連四天，在Hi-Life VIP APP內整買零取推出咖啡優惠，特濃美式（55元）同品項買7送5、特濃拿鐵（65元）同品項買7送4，折扣幅度最低下到5.8折，單杯32元起開喝，同品項可冰熱任選，跨店取寄杯期限長達85天。

▲補班補課日咖啡優惠來了，萊爾富特濃美式買7送5、特濃拿鐵咖啡買7送4。（圖／業者提供）
▲補班補課日咖啡優惠來了，萊爾富特濃美式買7送5、特濃拿鐵咖啡買7送4。（圖／業者提供）

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