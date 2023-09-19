淡水「加油站猴子」又惹事！曾暴打工讀生 偷4萬現金、支票逃亡
頭痛人物！家住在新北市淡水的20歲黃姓男子，曾持刀暴打加油員工，後續還偷走里長進口轎車，吸毒毆打朋友母親等社會事件，被戲稱為「加油站猴子」，但每次黃男被警方移送地檢署最終都交保，也讓當地民眾深感頭痛。本（9）月11日清晨5時許，黃男眼見鄰居車輛未上鎖，竟潛入車內竊取4萬多元財物後逃逸，目前遭警方鎖定追緝中。
記者孫唯容／綜合報導
據了解，黃男上（8）月10日在加油站加油時，由於沒有依規定熄火，工讀生善意提醒，豈料卻引發黃男怒火，他惱羞成怒夥同2名友人將工讀生爆打成傷，還揮舞西瓜刀恐嚇工讀生，被警方依傷害罪送辦；8月16日，黃男又偷走同住社區的里長BMW轎車，還把車開去撞安全島，板金毀損，里長花了10萬元修繕，接著23日，黃男因為毆打朋友母親，雙方發生衝突，氣得曾男攜帶空氣鎮暴槍去找黃男理論，爆發鬥毆。
警方表示，11日清晨5時許，黃男在社區地下停車場，發現鄰居車輛沒有上鎖，入內竊取車上4萬多元現金、存摺1本、2張面額4萬元的支票以及皮夾後逃逸，直到被害人要開車出門發現車上財物失竊。
警方獲報後，立即調閱社區監視器，鎖定黃男涉案，通知他到案說明，不過黃男迄今已逃亡7天，不接電話尚未到案，全案依竊盜罪送辦。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995