北市2線3星警遭酒店妹控性侵 提交保險套盒、發票獲不起訴
曾參與偵辦華山分屍案的台北市2線3星警官林俊燁，去年底因帶酒店妹出場，今年7月遭該名酒店妹指控性侵。林男到案後堅稱是合意性交。台北地檢署根據監視器畫面，發現林男中途一度外出購買保險套，若違反女方意願應該有機會逃離，加上沒有驗傷單，今（19）日以罪嫌不足等理由，不起訴林男。
記者潘千詩／台北報導
2022年12月間，林男任職北市警公關室期間，和友人前往有女陪侍的酒店，事後帶酒店妹出場。當時，林男就被檢舉上酒店喝花酒，市警局內部調查後，認為林男出入不當場所，記過2次並調職，現在調職北市警局後勤科警務正。
直到今年7月，該名酒店妹報案控訴，自己沒有從事性交易，去年底卻遭林男誘騙帶到旅館指侵，事後還不斷騷擾，甚至找酒店幹部霸凌她，讓她忍無可忍，提告強制性交罪。
林男挨告後堅稱，雙方是合意性交，他還特地離開房間，跑去附近的便利商店買保險套，完事後再幫叫車送女方回家。林警還拿出當晚購買杜雷斯的發票，以及保險套盒自證清白。
檢察官調查，事發後一週內，該女子仍和林男保持LINE聯繫，對話中沒有任何質疑或抱怨遭侵犯，在女方無法提供相關事證的情況下，且種種跡證均顯示為合意性交，認定女方供詞並不可採，將林男不起訴。