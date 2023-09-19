柯文哲競辦再增美女發言人　吳怡萱曾是郭台銘副發言人

台中是我家！85歲挪威牧師尤約翰奉獻偏鄉醫療　獲頒榮譽市民

▲台中市長盧秀燕頒贈榮譽市民獎章及證書給85歲的挪威籍傳教士尤約翰。（圖／台中市政府提供，2023.09.19）
▲台中市長盧秀燕頒贈榮譽市民獎章及證書給85歲的挪威籍傳教士尤約翰。（圖／台中市政府提供，2023.09.19）

記者顏幸如／台中報導

85歲挪威籍傳教士尤約翰，年輕時與太太尤白嘉莉醫師到台中市東勢區傳教行醫，創立中華基督教福音信義傳道會、設診所，後轉型為老人養護中心持續照顧東勢人，並以相機紀錄東勢點滴，成為珍貴的文化資產。為感謝尤約翰對台中市的付出，市長盧秀燕親自頒贈榮譽市民獎章及證書、給了一個大大的擁抱，感謝他將一生當中最精華的歲月貢獻給台灣。

我是廣告 請繼續往下閱讀
盧秀燕表示，尤約翰牧師的父親尤漢森1960年從挪威來台灣東勢傳教，尤約翰則是1966年前來。當時偏鄉東勢沒有很好的醫療資源，1969年他和太太尤白嘉莉醫師創辦「信義診所」，在東勢行醫16年，還安排政府衛生、福利部門及民間機構共赴挪威參訪社會福利措施。1991年他將診所轉型為「信義老人養護中心」，持續關心東勢地區老年人生活需求。

▲盧秀燕給尤約翰一個大大的擁抱，感謝他將一生中最精華的歲月貢獻給台灣。（圖／台中市政府提供，2023.09.19）
▲盧秀燕給尤約翰一個大大的擁抱，感謝他將一生中最精華的歲月貢獻給台灣。（圖／台中市政府提供，2023.09.19）
尤白嘉莉醫師去年病逝，但老一輩的東勢人，都感念尤牧師及尤白醫師走遍大街小巷、服務在地人的過往，尤其是家境窮苦的孩子，拿著戶口名簿到場排隊，尤白嘉莉醫師看病皆免費；也有人自小患肝膽病幾乎無法行走，卻看不起醫生，遠道從苗栗到東勢求診，尤白嘉莉醫師一周藥費只收3元，救回差點不保的小命。

除了傳道、醫療，夫婦倆發現偏鄉缺乏教育資源，在寒暑假期間為貧困兒童開設課程、輔導學業，不僅親自授課，還安排東勢國小樂團遠赴挪威文化音樂交流，大大提升東勢民眾的音樂文化素養。在接受過幫助的人眼中，夫婦倆猶如天使，為東勢居民帶來福音，不僅提升生活水平，也守護在地人生活。

▲「台中客家故事館」正舉辦「守護東勢一甲子～尤約翰夫婦特展」。（圖／台中市政府提供，2023.09.19）
▲「台中客家故事館」正舉辦「守護東勢一甲子～尤約翰夫婦特展」。（圖／台中市政府提供，2023.09.19）
喜好攝影的尤牧師以攝影作史，傳教之餘用影像記錄東勢居民的農耕與客家日常生活，這些紀錄現成為山城客庄的重要發展史料，台中市客家事務委員會正在東勢的「台中客家故事館」舉辦「守護東勢一甲子～尤約翰夫婦特展」，展覽將持續至12月31日。

尤約翰曾於1998年榮獲內政部傑出外籍人士獎、2007年內政部績優外籍宗教人士獎、2008年台中縣政府文化貢獻獎；尤白嘉莉曾於2年前榮獲總統蔡英文頒發醫療貢獻獎。

為了表彰無私的大愛及卓越貢獻，台中市長盧秀燕今（19）日親自頒贈榮譽市民獎章及證書給尤牧師。盧秀燕表示，尤約翰牧師年輕時來台，不僅協助當時資源較匱乏的東勢，還以攝影記錄東勢當時的生活，將一生最精華的歲月貢獻給台灣，她特別給尤牧師一個擁抱，期能讓他感受市民對他的感謝、溫暖及祝福。

總統文化獎公布！南洋台灣姊妹會消弭新住民歧視、獲人道奉獻獎

追思百歲產婆　盧秀燕：感念無私奉獻

王瑞玲亮出「奉獻」證據了！嗆爆宋逸民：說真相很難嗎

拍魔神仔故事女嬰熬成少女　《妖怪森林》導演曝影片有洋蔥

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞