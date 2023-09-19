傳台積電先進封裝也要赴美！亞利桑那州長：討論中

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台積電美國亞利桑那廠面臨建廠挑戰，日前更遭到當地工會批評，亞利桑那州州長霍布斯表示，昨（18）日參訪台積電廠房、水回收處理等，並討論彼此的合作關係，她提到，廠房建造速度讓她印象深刻，「我們正在解決當前遇到的錯誤，並希望夠按計劃繼續進行。」面對台積電供應鏈現狀，將如何解決半導體人才和勞動力短缺等挑戰，她指出，去年左右已經宣布了30家供應鏈，歡迎台積電供應商持續來到亞利桑那州投資。
霍布斯進一步指出，「亞利桑那州是建立半導體生態系統的好地方」，每日約有1萬2千名建築工人在現場工作，且多數是技能熟練的亞利桑那州工人，州政府也在努力嘗試讓每個人都能坐上談判桌解決問題。
日前有消息傳出，台積電雖在美設廠，但所生產的晶片，仍要送回台灣進行先進封裝，對此，霍布斯鬆口，美國建構的半導體生態系，其中包括先進封裝製程，「這是很重要的一環」，相關作業已與台積電討論中。
針對赴美設廠面臨台美文化差異挑戰，霍布斯說，這也是此次訪台的目的之一，可藉此了解相關文化、聽取意見，以解决當前遇到的種種難題。
外貿協會董事長黃志芳也指出，台廠在赴海外投資經歷在地化的過程中，遇到磨合問題都是很正常的，以台積電卓越的企業文化，相信可以很順利解決這些問題，大家也應對美台雙邊產業合作更有信心，未來赴美投資的企業絕對不僅限於半導體，而其效益可望擴散到其他多元產業，像是服務業、資通5G、電動車等。
此次「2023年美國商機日」規模盛況空前，黃志芳表示，台美雙方的貿易關係緊密，且為理念相通、共享價值的夥伴，透過美國商機日，不僅近一步深化台美夥伴關係，更一同強化經濟合作目標。
此次活動共邀請18家美國買主進行採購，採購品項涵蓋電子零組件、五金手工具、汽車零配件、IoT等產業。重要買主包括美國伺服器大廠Super Micro Computer和全球最大的 HVAC系統製造商Daikin Comfort Technologies N.A.皆會來台參加採洽，我國共有209家供應商與會，包括光寶科技、仁寶電腦、漢翔航空工業、明泰科技、泰金寶電通、廣積科技、東元電機、信邦電子、佳必琪和旭隼科技等台灣上市櫃公司皆參加，總共洽談近200場次。