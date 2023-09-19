邵雨薇只關心牠冷落吳慷仁 爆哭2週「為哥哥手術」在醫院急瘋了
曹佑寧和邵雨薇今（19）日出席CJ ENM HK愛情科幻影集《火星上的維納斯》記者會，在台北的另一邊，邵雨薇男友吳慷仁也在早餐店慶祝影集《有生之年》收視開紅盤，但其實他們昨天因邵雨薇貓咪「哥哥」開刀，擔心了整天，吳慷仁更透露「她哭到都沒眼淚」。邵雨薇表示，在醫院有和平安符講話，「跟貓咪介紹神明、再向神明介紹貓咪，醫院的人應該覺得我有神經病」。
記者蔡依庭／台北報導
邵雨薇貓咪「哥哥」還只是小寶寶，2週前突然在家四肢癱軟、流很多口水，趕緊送去醫院，才檢查出肝、膽管等長了2顆和拳頭一樣大的腫瘤，讓她幾乎天天以淚洗面，好在昨天手術順利，但她就是氣不過，對著貓咪的2顆腫瘤，在醫院狂罵它們，「希望不要覺得我有病」。
吳慷仁今則說自己入圍金鐘獎，女友都沒給祝福，因為都在關心貓咪。不過邵雨薇完全不同意，大聲地反駁：「有啦！第一時間就恭喜了，我還有發臉書！」她說當下正在做臉，因為在敷面膜無法有太激動的反應，只好抓著美容師發出「mmmmm」表達喜悅之情，還補充聽到曹佑寧入圍時，也同樣發出「mmmmm」的激動聲。
曹佑寧和邵雨薇在新戲《火星上的維納斯》有一場「激情吻戲」，曹佑寧表示是一鏡到底的鏡頭，走戲時仔細和導演、邵雨薇討論路徑，「拍之前就溝通好會做哪些事情以及表演節奏，我記得2個take就完成了」。邵雨薇則對「逃婚戲」印象深刻，她原本決定在平行宇宙披婚紗嫁羅宏正，卻臨時被曹佑寧帶走，「我們從樓梯上逃下來，排戲時候都用跑的，結果我們在樓梯往下摔」，幸好2人都沒事。她笑言，腦中浮現人生跑馬燈，第1次感受到生命遇到危險時時間會變慢，「2個人都坐在我的婚紗上，很像坐到沙發上，我們在半空中對視的那幾秒，好像世界變得很慢，有種同甘共苦的感覺」。