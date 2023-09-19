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特企／想喝更濃郁的鮮奶？內行推薦來自紐西蘭、澳洲進口鮮乳品牌

▲這兩款網友強力推薦的紐西蘭、澳洲進口鮮乳品牌你千萬不能錯過。（圖／品牌提供）
▲這兩款網友強力推薦的紐西蘭、澳洲進口鮮乳品牌你千萬不能錯過。（圖／品牌提供）

本報訊

現代人除了喝鮮奶補充營養，相信「口感」更是大家選擇鮮乳的重要關鍵。許多網友就表示只服乳味濃郁、口感醇厚的鮮乳，才能享受到鮮乳入口後在唇齒之間的滑順療癒口感及極富層次的香甜奶味，隨時來上一杯都能瞬間幸福滿溢！你知道嗎？其實不同的氣候環境、飼養條件及製程等都會影響鮮乳的風味與口感。如果你也是「重乳系」愛好者，覺得鮮乳就是要夠濃郁、醇香才對味，貨架上玲瑯滿目的鮮乳品牌，卻不知道哪一款才是你的命定鮮乳？那以下這兩款網友激推的紐西蘭、澳洲進口鮮乳品牌你千萬不能錯過！

衝擊味蕾的口齒留香系推薦 —【NuZilk】紐西蘭進口草飼鮮乳

首先第一款就是前陣子一上市就引發話題的爆款新品「NuZilk紐西蘭進口草飼鮮乳」。不僅是從大家所熟知的紐西蘭乳牛仙境原裝進口直送來台，這瓶鮮乳也是最近正夯的「草飼鮮乳」。乳源的管理符合國際動物福利規範之外，更強調讓它們的乳牛是「超好命」的乳牛，每隻乳牛一年中有350天以上都能自由漫步在千坪草原，96%以上高程度的草飼放養。

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這樣的「好命牛」所產出的「草飼鮮乳」除了營養密度比一般鮮乳更高，在口感風味上也相當特別。一入口即能夠品嚐到一種獨特的香甜味在舌尖迸發並瞬間融化在口腔中蔓延，留下濃濃的乳香餘韻，喝過的網友直呼「真的會口齒留香！」。而香味如此濃郁的鮮乳卻沒有讓人負擔的厚重口感，反倒是讓人一口接一口的絲滑順口，也難怪這款總是一上架就被掃空。非常推薦給追求濃厚乳香，又害怕膩口的消費者嚐鮮。另外，NuZilk用來搭配咖啡也相當合適，打出來的奶泡更加穩定持久、口感綿密、容易拉花，不愛純飲鮮乳的朋友們也可以試試搭配咖啡、茶一起飲用。

 舌尖爆擊的奢華濃厚系推薦 —【Pure Source】澳洲進口鮮乳

如果你喜歡再更醇厚一點的口感，則可以試試看第二款「Pure Source澳洲進口鮮乳」。乳脂肪成分無調整使鮮乳的口感更貼近新鮮生乳，接近原乳的濃厚香氣、停留在口中的溫醇口感絕對是與一般鮮乳截然不同的味蕾享受，一入口就能感受到傳說中的「重乳爆擊」！

而網友推薦的這款鮮乳其實也大有來頭！如同其名「Pure Source」來自「澳洲鮮乳標竿」的澳洲吉普斯蘭乳區。受惠於得天獨厚的環境條件擁有廣大腹地、充足日照以及豐沛雨量，使在此放牧飼養的乳牛，都能有足夠的活動空間及新鮮牧草，在無壓力的環境中成長。如此純淨產地的鮮乳，也是全世界「1%」的黃金乳源，相當珍稀！除了環境條件，供應鏈的層層控管更是它濃郁好喝的秘訣。從澳洲生產、包裝、原裝進口來台的過程，Pure Source澳洲進口鮮乳必須經過澳洲、台灣兩國的雙重嚴苛檢驗，採用新型態高阻光、無菌技術包裝，避免任何會影響鮮乳風味的因素，確保鮮乳的新鮮及營養價值，以全程低溫冷鏈配送來台，如此嚴格把關，才有機會喝到這瓶來自澳洲的精品級美味！

如果你還在尋找心目中夠濃厚、夠醇香的命定鮮乳，或是你想要挑戰特濃重乳風味，目前在全台7-ELEVEN以及家樂福（含家樂福量販店、家樂福超市、家樂福便利購、Mia C'bon）就可以品嚐到這兩款來自紐西蘭、澳洲純淨乳源新鮮直送的特濃郁美味了！限定通路還有單件109元的嚐鮮優惠(原價129元)，還在貨架前猶豫的你，不妨趕緊試試網友激讚的這兩款鮮乳，絕對不會讓你失望！

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