特企／想喝更濃郁的鮮奶？內行推薦來自紐西蘭、澳洲進口鮮乳品牌

衝擊味蕾的口齒留香系推薦 —【NuZilk】紐西蘭進口草飼鮮乳
首先第一款就是前陣子一上市就引發話題的爆款新品「NuZilk紐西蘭進口草飼鮮乳」。不僅是從大家所熟知的紐西蘭乳牛仙境原裝進口直送來台，這瓶鮮乳也是最近正夯的「草飼鮮乳」。乳源的管理符合國際動物福利規範之外，更強調讓它們的乳牛是「超好命」的乳牛，每隻乳牛一年中有350天以上都能自由漫步在千坪草原，96%以上高程度的草飼放養。
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舌尖爆擊的奢華濃厚系推薦 —【Pure Source】澳洲進口鮮乳
如果你喜歡再更醇厚一點的口感，則可以試試看第二款「Pure Source澳洲進口鮮乳」。乳脂肪成分無調整使鮮乳的口感更貼近新鮮生乳，接近原乳的濃厚香氣、停留在口中的溫醇口感絕對是與一般鮮乳截然不同的味蕾享受，一入口就能感受到傳說中的「重乳爆擊」！
而網友推薦的這款鮮乳其實也大有來頭！如同其名「Pure Source」來自「澳洲鮮乳標竿」的澳洲吉普斯蘭乳區。受惠於得天獨厚的環境條件擁有廣大腹地、充足日照以及豐沛雨量，使在此放牧飼養的乳牛，都能有足夠的活動空間及新鮮牧草，在無壓力的環境中成長。如此純淨產地的鮮乳，也是全世界「1%」的黃金乳源，相當珍稀！除了環境條件，供應鏈的層層控管更是它濃郁好喝的秘訣。從澳洲生產、包裝、原裝進口來台的過程，Pure Source澳洲進口鮮乳必須經過澳洲、台灣兩國的雙重嚴苛檢驗，採用新型態高阻光、無菌技術包裝，避免任何會影響鮮乳風味的因素，確保鮮乳的新鮮及營養價值，以全程低溫冷鏈配送來台，如此嚴格把關，才有機會喝到這瓶來自澳洲的精品級美味！
如果你還在尋找心目中夠濃厚、夠醇香的命定鮮乳，或是你想要挑戰特濃重乳風味，目前在全台7-ELEVEN以及家樂福（含家樂福量販店、家樂福超市、家樂福便利購、Mia C'bon）就可以品嚐到這兩款來自紐西蘭、澳洲純淨乳源新鮮直送的特濃郁美味了！限定通路還有單件109元的嚐鮮優惠(原價129元)，還在貨架前猶豫的你，不妨趕緊試試網友激讚的這兩款鮮乳，絕對不會讓你失望！