進口蛋爭議「一日三變」！柯志恩酸陳吉仲：史上被慰留最多次部長
進口蛋爭議不斷延燒，農業部長陳吉仲為此請辭，行政院則稱仍有「對外界釋疑」責任，故予以慰留，對此，國民黨智庫執行長柯志恩痛批「已從一場鬧劇演變成長壽劇」、「史上被慰留最多次、最會保官位的部長」，喊話陳吉仲「說好要負責，就請務實的解決問題，少點官話、多做點事。」
記者林莞茜／綜合報導
柯志恩在臉書上表示，進口蛋爭議隨著農業部說法的一日三變，如今已從一場鬧劇演變成長壽劇，幾乎每個禮拜都有新的問題出現：上週才爆出誤標效期的食安疑慮，農業部急忙澄清有塗食用蠟可放四個月，卻被食藥署打臉根本沒塗蠟；昨日再流出內部報告證實沒塗蠟，農業部又改口是「噴礦物油」包膜，還稱與汽車打蠟一樣，搞得大家不知道這是在保養車子還是保養雞蛋？
柯志恩砲轟面對攸關國人健康的食安問題，政府卻帶頭說謊、掩護進口商，「已讓蔡總統自豪的食安五環改革變成笑話，承諾要讓民眾吃得安心更顯諷刺。」，當民眾還在擔心是否曾吃到壞蛋時，蔡總統與陳建仁卻繼續放任農業部胡說八道、農業部長繼續神隱，甚至上演閃電請辭後又被「前」行政院長慰留的戲碼，台灣的憲政彷彿進入詭異的三首長制。
柯志恩表示，「民進黨當然可以繼續全黨救一人，陳吉仲也可以繼續創紀錄，成為史上被慰留最多次、最會保官位的部長」，說好要負責就請務實的解決問題，少點官話、多做點事，否則被搞得身心俱疲的會是基層百姓，而不是陳吉仲們。