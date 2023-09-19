杭州亞運／10大必看運動明星（上）　池江璃花子抗癌復出再戰亞運

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日本游泳女將池江璃花子2019年罹患白血病，經過治療之後重新回到泳池，這次亞運對她來說意義重大，她在2018年雅加達亞運一共奪得6金、2銀的亮眼成績，也是日本多項紀錄的保持人，今年亞運或許是她重返巔峰的起點。
卡達-Mutaz Essa Barshim（田徑）
Barshim 是東奧跳高金牌得主，被稱作「跳高之神」。他生涯在田徑世錦標拿下3金，也是首位在世界錦標賽贏得5面獎牌的跳高選手。現在Barshim將目標擺在杭州亞運，期望繼2014年仁川亞運之後，再於亞洲運動會摘金。
印度-Neeraj Chopra（田徑）
Neeraj Chopra被譽為是印度「標槍之王」，是印度史上第一位奧運田徑金牌得主，剛於田徑世錦賽奪金的Chopra，將在杭州亞運尋求金牌二連霸。
韓國-黃宣優（游泳）
20歲的黃宣優被韓國譽為「游泳天才」、將成為下一個朴泰桓，2020年11月，他先在全國錦標賽上刷新了男子100公尺自由式全國紀錄後，之後又改寫男子200公尺自由式世界青年紀錄，自此之後，他受到越來越多關注，今年首次參加亞運有望奪牌，預計與中國潘展樂展開精彩對決。
日本-Kusaki Hinano（滑板）
年僅15歲的Kusaki是亞運日本代表團年紀最小的選手，這是她首次代表日本參加大型運動會，儘管年紀輕輕，但實力不容小覷，有望代表日本參加 2024 年巴黎奧運。而她也將於亞運後將前往羅馬參加世界滑板錦標賽，「我會盡我最大的努力，發揮出自己最好的能力，我的目標就是金牌。」Kusaki說道。