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3童染流感併發腦炎！1歲女童突失去意識　家長注意4大危險症狀

▲疾管署防疫醫師林詠青提醒，家中孩童若出現嗜睡、意識不清、下肢無力、癲癇抽搐等症狀，務必儘速就醫。（圖／記者林志怡攝，2023.09.19）
▲疾管署防疫醫師林詠青提醒，家中孩童若出現嗜睡、意識不清、下肢無力、癲癇抽搐等症狀，務必儘速就醫。（圖／記者林志怡攝，2023.09.19）

記者林志怡／台北報導

近期許多基層醫師反應流感患者大增的情況，衛福部疾管署今（19）日記者會說明最新疫情，評估目前仍處於流感流行期，且呈現H3N2、H1N1共同流行的情況，並公布35例流感併發重症、7例流感死亡個案，併發重症個案中，又有3例為未滿10歲、併發腦炎的孩童個案，提醒家長注意孩童感染流感後併發腦炎風險。

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疾管署疫情中心主任郭宏偉指出，目前仍處於流感流行期，由H3N2、H1N1共同流行，前者佔比略高，且疫情呈現上升趨勢，上週新增流感7例併發重症死亡個案，以及35例流感併發重症個案；上呼吸道感染群聚通報方面也有明顯上升趨勢，上週計有幼兒園5例、國小27例、國中與高中各11例。

疾管署防疫醫師林詠青進一步說明，7位死亡個案都有潛在慢性疾病，其中4例沒有接種本季流感疫苗，另外3位雖有接種疫苗，但是在去（2022）年10月接種、距今已接近一年，7位個案症狀都很類似，類流感症狀發病後，約1到2週、因感染後併發肺炎過世。

針對今天公布新增的35例併發重症，林詠青提到，其中包含3例未滿10歲個案，其中一例為南部1歲女童，一開始有類流感症狀，1週後突然失去意識、出現癲癇症狀，醫師懷疑併發腦炎，但收治住院後一週好轉，目前已經出院。

另一案為中部6歲男童，除發病症狀外，有意識不清、走路不穩情況，X光發現併發肺炎、腦炎，目前個案狀況，意識清楚、情況改善，住院觀察中；另有一例為南部8歲女童，除類流感症狀外，有下肢無力，就醫診斷後疑似併發腦炎，就醫治療後，日前康復出院。

林詠青表示，今天新增的流感併發重症病童中，都有併發腦炎情況，提醒家長，尤其學齡前兒童，除常見併發證如肺炎之外，也有不少腦炎情況，若家中孩童出現類流感症狀，注意神經醫學重症症狀，如嗜睡、意識不清、下肢無力、癲癇抽搐等，就可能是併發腦炎前兆，務必儘速就醫治療，若出現急性壞死性腦炎，病程會發展很快、死亡率極高。

此外，郭宏偉提到，目前台灣新冠肺炎疫情處於低點，每日平均新增40例確診個案，與上週疫情大致持平，抗病毒藥物領用數也降至低點，近4週在本土、境外檢出的變異株都以XBB為主，其中又以其亞型EG.5為多。

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