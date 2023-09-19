中秋連假國5南下車流為平日1.7倍！高公局祭11條替代道路避壅塞
中秋節、國慶連假將至，高速公路局預估2次連假期間，於國道的交通量將大幅高於平日，預期部分時段及路段將產生交通壅塞情形，如中秋節（29日）當天國5南下車流量達2.2百萬車公里，為平日1.7倍，高公局規劃4條國道替代道路、7條區域性替代道路，呼籲用路人出發前先查看國道易壅塞路段的長短途替代道路，並視需要多加利用。
記者李琦瑋／台北報導
針對長途路段，高公局規劃4條國道替代道路，包括國5頭城至坪林北向可改走台9線，國1、國3新竹至台南地區雙向可改走台61線，國6舊正至台中地區雙向可改走台63線，以及國3霧峰至國1台中系統與國3中港系統雙向可選擇台74線及國4。建議用路人出發前可先依據行程，利用替代道路避開壅塞路段，以節省旅途時間。
另對於短途旅次之用路人，高公局規劃了7條區域性替代道路，包括國1湖口至新竹雙向、大雅至員林雙向、國3土城至三峽雙向、三峽至大溪雙向、快官至草屯雙向、中興至中投北向及國3田寮至國10旗山東向。因國道主線壅塞時，可能導致交流道區域回堵之情形，建議用路人可多利用省縣道等替代道路，而不用上國道，避免受到壅塞影響而耽誤行程。
高公局表示，上述替代道路詳細路線，高公局已於網站及1968App公告，沿線並設有相關指示標誌，用路人可多加參考。另建議用路人出發前可多利用高公局1968App的「即時影像」及「替代道路」功能，先確認行程的國道路段即時路況，並與替代道路的旅行時間，多加比較後，再選擇適合的時間及路線行駛，確保旅途順利。