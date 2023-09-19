環保杯藏巧思！清原聯名「神話言TALES」　超美彩繪限量開搶

融入臺灣稀有動植物.昆蟲花卉 夢幻紫清原環保杯299元限量開搶
環保杯整體以紫色為主色系，圖案加入台灣黑熊、雲豹、梅花鹿、台灣鳳蝶、藍腹鷴及山林特有花卉，設計成一幅畫作，以布料材質設計成杯套，在杯身中央環繞一圈，而杯蓋的設計還附有吸管蓋子，相當貼心，外包裝採禮盒式，同樣印上台灣動植物彩繪，整體質感相當精美，送禮也是首選，活動期間原價399元，特惠價只要299元還贈送一款指定商品。臉書社群加碼活動，112年9月25日起至10月24日，「按讚清原FB粉絲專頁」，並「分享指定貼文@2位好友」將抽出5位獲得「清原隨行杯×1」，詳情請見清原官方臉書粉絲專頁查詢。
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清原同步推出環保袋，取自芋頭諧音命名為「巧芋袋」，同樣採紫色系，翻玩名牌包設計，上面印有多個《芋》字樣，質感UP提著逛街都很潮，巧芋袋將於全台清原門市限量上市，只要購買6項清原冰品或飲品就可以免費獲得清原巧芋袋乙個， (不得與其他單店優惠活動併用，要實買6項才算），第三外送平台（Ubereats、foodpanda）及店家外送亦可參與環保袋活動，購買清原隨行杯亦可享送巧芋袋優惠，讓芋頭愛好者都來清原巧遇，有機會一次蒐集環保杯、袋，數量有限贈完為止。
清原芋圓從雲林起家，本著懷念本土口味及天然美味的追求，強調食材的自然、美味及健康，特別用本土自產的芋頭，研發多種品項，搭配環保杯活動，凡購買環保杯即贈送一款指定冰品或飲品，包含芋見幸福、雙芋冰嫩仙草凍、芋頭鮮奶露、芋頭鮮奶波波、芋見泥珍好、芋頭沙西米露、芋頭牛奶沙、紫芋波波沙、楊枝芋露、原味嫩仙草凍，清原不斷嘗試創新，除了對產品講究，也希望國人能重視環保，特別用台灣稀有生態為主題，結合品牌精神，喚醒大家對這塊土地的熱情！