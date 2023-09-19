謝國樑訪美參訪柏克萊實驗室 為基隆洽談頂尖高中課程合作
國民黨2024總統參選人、新北市長侯友宜近日在美國展開各項選舉行程，正巧基隆市長謝國樑也以私假自費方式前往美西觀光，今（19）日基隆市政府也公布謝國樑在訪美行程中，參訪加州大學柏克萊分校的Vive FHL Lab，並與兩位主要計劃主持人Shankar Sastry及Allen Y. Yang進行未來合作的深入討論，為基隆提供參考及學習經驗，爭取更多的國際學術資源和合作。
記者吳嘉億／綜合報導
謝國樑指出，加州大學柏克萊分校的ROAR計劃，提供頂尖高中生機會參加人工智慧、模擬和自駕等領域的課程培訓，可作為基隆未來教育的參考方向，希望也能為基隆市的優秀學子提供類似的機會，透過學子的交換交流，提升基隆孩子們的國際視野，觀摩科研發展領域，培養資訊程式潛力。
謝國樑說到，現今孩子們注重學習過程和多元化發展，若能將柏克萊大學的「無人駕駛」等程式撰寫課程納入高中課程，對於基隆學子的未來升學及規劃將有所助益。ROAR計劃的主持人表示，願意與基隆市討論，提供類似於美國頂尖高中生的學習機會，讓基隆的學生能夠有更多選擇和潛力探索的學習模式。
謝國樑說明，在當今的教育環境中，父母可能在孩子剛升入高中時，就為他們未來的升學方向做規劃；如果能在高中課程中融入柏克萊大學的學習經驗，這將對基隆的學子產生重要的影響和幫助，這也是此行的主要目的之一，目前雖仍處於討論階段，但雙方都對此充滿期待，並積極準備下一步的合作。