李明川收工想吃烤玉米！狂奔台北3地方買嘸「1支飆212元」嚇壞他
知名造型師李明川近日轉型成全方位藝人，還斥資百萬推出單曲〈就是喜歡你〉，上遍各大節目做宣傳。日前，李明川就分享，有次工作完就突然想買烤玉米來吃，就開車狂奔台北3個地方店家，最終一看到價格飆到1支212元，與小時候只要30元的年代天差地遠，讓他相當傻眼，「有錢還不一定吃得到。」
記者詹鎰睿／綜合報導
李明川在節目《今晚開讚吧》分享，他非常愛吃烤玉米，心中當然有口袋名單，包含松山車站、士林夜市、以及南勢角捷運站附近共3間店家，結果有次在內湖錄完影，他突然就很想吃烤玉米，無奈接連開車到松山車站、士林夜市都沒有開。
最終李明川為了心心念念的烤玉米，直接殺到南勢角，沒想到眼前的價格讓他頓時卻步，「以前我小時候，大概30幾年前的烤玉米，1支大概要30、40元左右」，是高級的、有錢的人才吃得起的，「我永遠記得，我那天買1支烤玉米212塊！」讓來賓們驚呼連連，「這太扯了！」
為何對價格非常清楚？李明川則說，「因為我聽到212，通常老闆會說210就好，沒有，就是212！」最後他只能默默回到車上拿零錢，「我有2塊，等我一下！」小禎聽完後超級傻眼，「好扯喔！太貴了吧！」
李明川不忘補充，為什麼前面兩家烤玉米會沒開？因為有一家標榜要先加通訊軟體，才會通知顧客當天有沒有營業，如果玉米品質不好，店家就不會出來賣，讓他忍不住直呼：「這跟買限量精品有什麼不一樣！」