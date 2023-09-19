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杭州亞運／10大必看運動明星（下）　孫穎莎獨缺亞運金牌有望圓夢

▲世界球后、中國大陸名將孫穎莎鎖定亞運首面女單金牌。（圖／美聯社／達志影像）
▲世界球后、中國大陸名將孫穎莎鎖定亞運首面女單金牌。（圖／美聯社／達志影像）

記者路皓惟/綜合報導

第19屆杭州亞運將於9月23日正式登場，在這個亞洲最大綜合性運動會中，將匯集來自各國的數千名好手，繼上集介紹的5位明星選手外，這集也將來介紹另5名體壇明星，包括桌球孫穎莎、羽球昆拉武特和跳水潘德莉拉、諾哈碧妲等項目的明星選手。

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中國-孫穎莎（桌球）

作為女子桌球世界排名第一的現任球后，孫穎莎在桌球生涯中幾乎囊括了各種大賽事的所有重要獎項，唯獨亞運單打金牌仍尚未到手。本屆亞運就在中國舉辦，身為地主選手孫穎莎有望在這次亞運中實現這一個夢想。

馬來西亞-潘德莉拉Pandelela Rinong Pamg、諾哈碧妲Nur Dhabitah Sabri（跳水）

潘德莉拉（Pandelela Rinong Pamg）被譽為馬來西亞「跳水女王」，她期待本屆亞運能夠揮別傷勢低潮，找回過往身手。雖然跳水項目長期由主辦國中國主宰，但潘德莉拉和諾哈碧妲在女子雙人10公尺跳台項目中，有機會能打破中國的金牌壟斷。

泰國-昆拉武特·威提訕Kunlavut Vitidsarn（羽球）

Kunlavut Vitidsarn是泰國羽毛球界的後起之秀，憑藉著近期在羽球世錦賽勇奪男單金牌，成為泰國第一位男單世界冠軍，證明了自己具備和世界頂級選手抗衡的實力，他將帶著這股氣勢繼續征戰杭州亞運，有望再為泰國添得一面金牌。

中國-張博恆（體操）

隨著中國已經獲得了2024年巴黎奧運的團體資格，作為主辦國在杭州亞運精銳盡出，其中，張博恆在2021年體操世錦賽獲得全能冠軍，無疑是這次賽事的焦點人物。他和奪得多項大賽平行桿金牌的鄒競元也將是觀眾矚目的焦點之一。    

▲泰國羽球一哥昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn）剛在羽球世錦賽摘金，為泰國寫下歷史，杭州亞運強勢爭金。（圖／美聯社／達志影像）
▲泰國羽球一哥昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn）剛在羽球世錦賽摘金，為泰國寫下歷史，杭州亞運強勢爭金。（圖／美聯社／達志影像）

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