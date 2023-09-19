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特企／《蔚藍色法則》台港澳版形象官網上線 　五大職業特色釋出

▲形象官網同步釋出《蔚藍色法則》五大職業，並曝光職業技能展示影片。（圖／品牌提供）
▲形象官網同步釋出《蔚藍色法則》五大職業，並曝光職業技能展示影片。（圖／品牌提供）

本報訊

紅心辣椒今（19）日公開由 BANDAI NAMCO Online 與 BANDAI NAMCO Studios聯合開發的線上遊戲《蔚藍色法則》台港澳版形象官網，玩家可透過官網介紹搶先了解遊戲。

形象官網同步釋出《蔚藍色法則》五大職業，並曝光職業技能展示影片，包含了以防禦為主的神盾勇者、追求極致輸出的雙斧戰士、具備多樣化攻擊與回復的暴風弓手、瞬間高爆發力的元素法師、可遠可近的戰錘砲擊手，除此之外，玩家還可以透過切換武器更換職業，不用擔心找不到合適的夥伴一同遊玩。

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◆神盾勇者
完美駕馭劍與盾牌，可以應對所有狀況的平衡型職業。
充分利用技能阻止敵人的入侵，在隊伍中是防守的關鍵。

◆雙斧戰士
使用兩把斧頭，展開暴風雨般的猛攻近距離職業。
透過不斷地攻擊，使威力超越極限而進一步提升。

◆暴風弓手
擅於組隊戰鬥，為可以中遠距離攻撃及輔助的技能型職業。
根據狀況能使用範圍攻擊和回復等多樣化的戰術來應戰。

◆元素法師
有同伴在才能發揮真正價值，為支援隊伍的高難度遠距離職業。保持與前線的距離，只要EP不斷就能連續發射高威力的屬性攻擊並消滅敵人。

◆戰錘砲擊手
利用強韌的肉體揮出強力一擊的近戰職業。揮動巨大重錘，一口氣擊碎周圍的敵人，在群敵之中守護同伴。

《蔚藍色法則》是一款具備電影動畫水準與故事劇情的新型態線上動作RPG，玩家可以自由創建富有個性的冒險角色，還可與夥伴共組戰隊，挑戰各種地下城副本與RAID BOSS，重拾線上遊戲的感動。更多最新資訊將於粉絲專頁公布，敬請各位玩家拭目以待！

《蔚藍色法則》形象官網

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