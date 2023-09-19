王毅出訪俄羅斯　分析：爭取了解朝俄會談內容

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中國人民大學國際關係學者時殷弘今天接受中央社訪問時指出，這次會晤是緊接著金正恩與蒲亭會晤之後，「它未必會把情況都告訴中國」，由於朝俄元首會晤商談都是軍事問題，應該說中國是很關心的。
時殷弘認為，王毅在這時候到訪莫斯科，也就是金正恩剛離開俄羅斯回到北韓之際，可能很重要的目的是希望了解相關情況，「完全了解是不可能的」，「爭取了解一下他們到底談了什麼」。
他進一步說明，對俄羅斯而言，中國是重大夥伴，特別是俄國正在烏克蘭狼狽的困難局面當中。但中俄不是同盟關係、也不是軍事同盟，王毅說中俄都奉行獨立自主外交政策，僅可說是準同盟關係。在「烏克蘭戰爭」（俄烏戰爭）問題上，中國從去年2月以來基本立場未變，但隨著具體形勢變化，側重點會展現出明顯調整。
時殷弘又說，中國一個重要的戰略夥伴久久陷在「烏克蘭戰爭」裡面；另一個戰略夥伴則是要發展核戰略導彈，引起美日韓非常激烈的、且可說是隨時可能發生軍事衝突的對抗當中。
「這種局面對中國是有相當風險的」，時殷弘說明，中國不願看到俄國久久陷入「烏克蘭戰爭」中，也不想在中國家門口發生北韓與美日韓有嚴重衝突，「這裡面的關係是很複雜的」。（編輯：張淑伶）1120919