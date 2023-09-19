嗑藥男毒蟲深夜騎車自摔 送醫途中突抓狂揮拳毆打救護員遭逮
一名男子昨（18）日深夜騎乘機車在新北市中和區興南路二段399巷口一帶，不知何故突然摔車倒在路邊，安和消防分隊獲報後派遣救護車抵達現場，在初步急救後搭救護車送往醫院急救，沒想到男子在半路上突然揮拳攻擊救護員，造成救護員眼鏡斷裂及臉部挫傷，救護車駕駛也緊急停車到後方協助壓制，並發現該男口鼻處有白色疑似毒品粉末，警方隨後趕到並執行逮捕，偵訊後將男子依妨害公務、傷害、醫療法及違反毒品危害防制條例移請新北地檢署偵辦。
記者吳嘉億／新北報導
中和警分局景安派出所副所長胡鉦彬表示，經到場了解為33歲林姓男子駕駛機車自摔，在搭乘救護車前往醫院就醫時，突揮拳攻擊救護車上的消防員額頭及眼睛，造成其眼鏡斷裂及臉部挫傷，另發現該男口鼻處有白色疑似毒品粉末，男子身上雖沒有查獲違禁品，但對使用毒品情事坦承不諱也承認吸毒後駕駛，偵訊後移送地檢署偵辦。
蔣姓消防隊員事後也到雙和醫院驗傷，並由分隊幹部陪同製作筆錄，依法提告傷害及妨礙公務，維護同仁權益。新北市消防局指出，嚴厲譴責攻擊消防員行為，堅決反對暴力，絕不縱容，將依法提告。
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