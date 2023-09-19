本土登革熱增3死！均70多歲長者　確診後發病「5日內」病情惡化逝

我是廣告 請繼續往下閱讀
疾管署表示，國內上週新增本土病例數與前一週持平，須持續觀察。今年截至9月18日累計8,481例本土病例，個案分布於臺南市7,608例、雲林縣391例、高雄市316例、屏東縣41例、嘉義縣29例、桃園市19例、新北市18例、臺中市16例、臺北市15例、新竹市9例、彰化縣5例、嘉義市5例、新竹縣4例、南投縣3例、苗栗縣2例；全國已有半數以上縣市出現病例，病例數為近10年同期次高；個案年齡介於未滿10歲至90多歲，其中大於60歲以上個案佔38%，高於2014至2022年60歲以上累計個案數占比(26%)；今年累計重症病例46例，年齡介於未滿10歲至90多歲，分別為臺南市35例、雲林縣11例，另累計死亡病例12例；目前社區已出現第一型及第二型登革病毒，曾感染登革熱、年長及高風險族群須持續注意重症警示徵象及出血徵兆。今年累計158例境外移入病例，感染地以東南亞國家為主，以泰國42例、越南28例及印尼25例為多。
疾管署說明，鄰近之東南亞登革熱疫情嚴峻且持續於我國發生境外移入病例，其中菲律賓疫情仍處於上下波動且高於近年同期，寮國及柬埔寨疫情雖處下降趨勢，惟仍高於近年同期，緬甸亦有多地傳出疫情，本署已於9日15日提升菲律賓國際旅遊疫情建議等級至第二級：警示，並同步提升寮國、柬埔寨及緬甸之國際旅遊疫情建議等級至第一級：注意。另美洲地區疫情持續，累計報告超過341萬例，以南美洲巴西近257萬例報告數為多，秘魯、玻利維亞及阿根廷等國疫情亦屬嚴峻，請民眾前往當地時留意防蚊措施。
疾管署提醒，本土登革熱疫情持續，隨病例數增加，重症及死亡個案也陸續出現，請民眾務必配合政府執行防治工作，落實「巡、倒、清、刷」，檢查住家周遭是否有積水處，將積水倒掉，儲水容器應每週至少刷洗容器壁一次、不用時請倒置或清除，減少病媒蚊孳生，從事戶外活動時穿著淺色長袖衣褲，並使用政府機關核可含DEET、Picaridin或IR-3535等有效成分之防蚊藥劑，減少受蚊子叮咬的機會。曾經確診登革熱、登革熱高危險群對象(如長者、懷孕婦女、嬰兒、具糖尿病、腎衰竭、慢性溶血疾病、肥胖等潛在疾病或獨居、居住於偏遠地區等特定社經狀況者)，及具有流行區活動史之民眾，請留意自身健康狀況，如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛等疑似症狀時，務必儘速就醫並告知醫師旅遊史及活動史，也請醫師落實詢問TOCC，適時使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷，同時留意就診病患是否出現登革熱警示徵象，包括腹部疼痛及壓痛、持續性嘔吐、黏膜出血、嗜睡及躁動不安等，給予妥適醫療處置。
如為感染登革熱的患者，務必聽從醫師建議治療、服藥，補充水分並多休息，使用蚊帳或防蚊藥劑，避免再受蚊子叮咬，降低疾病傳播風險。登革熱相關資訊請至疾管署全球資訊網查閱，或撥打免付費防疫專線1922(0800-001922)洽詢。