中國經濟惡化影響廣泛　習近平恐完全失去中產階級信任

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報導指出，雖然中國人習慣忍辱負重，也很能吃苦耐勞，但其耐心也是有極限的。儘管北京在疫情3年期間告訴人們，新冠病毒只能透過嚴格的清零政策來應對，卻無法一直愚弄許多受過高等教育的中產階級，去年11月，中國就有多個城市的年輕人走上街頭，表達對防疫清零政策的不滿；同樣的，如果政府不能採取有效措施重振經濟，則可能再度面臨民怨失控的風險，習近平必須小心，不要讓自己完全失去中產階級的信任。
習近平在今年2月的一次講話中曾警告，不要效仿西方的經濟成長模式，聲稱「中國式現代化」不僅有物質富足，還包括「精神富足和獨立自主的思想文化」，這種以意識形態為中心的政治路線，很難讓中國人對未來有太多信心，更別提像毛澤東時代那樣上山下鄉，而且也正是習近平對科技、教育業的整肅行動，讓數百萬年輕人失去了高薪工作。
評論提到，中國若想進一步提升富裕程度，政治需要更多退出經濟活動，過去主要是私營企業透過創新產生就業機會、增加收入，而共產黨日益增加的干預，比如要求在企業內部成立黨支部等等，只會使企業的活力日益癱瘓。
評論也直言，雖然近期北京表面上願提供私營部門更多支持，卻只是增加企業更多不確定性，與新冠疫情期間的政策很類似，幾乎沒有人知道，到底什麼合規、什麼真正適用，所以不僅是個人，企業也不再信任政府，結果就是企業抑制投資，這樣怎麼可能創造更多就業機會，所以只有政治進一步遠離經濟，市場的力量才能真正被釋放，並緩解中產階級的不滿，降低民怨再度引發抗議和社會動蕩的風險。