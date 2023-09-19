6國道客運路線今起聯合排班！乘客少、缺司機　統聯攜手國光營運

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統聯客運指出，國道客運市場一直萎縮，過去2家業者同時開行重複路線，導致雙方載客率都不佳，尤其「台北－屏東」、「台北－彰化」、「台北－員林」等往返路線搭載率難以回到疫情前，每班車旅客數僅個位數，導致路線績效差、虧損連連，加上疫後缺工、司機人力也不足，因此統聯與國光客運向主管機關提出申請聯合排班。
統聯客運表示，「台北－屏東」、「台北－彰化」、「台北－員林」採聯合排班，2家公司班次盤點錯開，避免同1個小時內2家公司同步開車，造成資源浪費，平日以國光客運行駛為主，週五及週日假日疏運需求較高，則由2業者皆開班，整體總班次雖有減少，但對民眾影響不大，未來也不排除擴大至其他路線；而統聯客運因為聯合排班所節省的司機、車輛，將會投入到其他路線，像是鹿港、西港路線等，上午尖峰需求較大，後續能夠增班提供服務。
統聯客運說，針對若有民眾已提早預購車票或購買套票，若車票未使用（含套票），可持原車票至統聯各自營站售票窗口辦理退票，免扣手續費，詳細班表可至統聯客運官網查詢。
交通部公路局表示，2家業者有正式申請聯合排班並通過備查，聯合排班主要針對路線起迄點及行經站大部分相同的路線，才能聯合排班，對搭車民眾來說，沒有影響，但能讓業者將效率不佳的路線、班次做整併，提高效率；提醒民眾要搭車時，還是要看當下是哪家業者發車，向該業者購票，無法買統聯客運的車票去搭國光客運的車。