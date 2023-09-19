杭州亞運／台灣唯二亞運會日本投手教練 酒井光次郎、中本茂樹
2022年第十九屆亞洲運動會（Hangzhou 2022 Asian Games）將於9月23日正式展開，中華成棒代表隊也將於20日展開集訓報到，而回顧過去亞運會，中華隊曾在1994年廣島亞運會、2002年釜山亞運會邀請過兩位日籍投手教練擔任教練團成員，分別是富邦悍將二軍投手教練酒井光次郎、前誠泰Cobras投手教練中本茂樹，兩人都是「台灣通」，中文也很流利，對台灣棒球十分熟悉。
記者吳政紘/綜合報導
酒井光次郎曾在中華隊擔任投手教練很長一段時間，從1997年起，就擔任中華成棒培訓隊投手教練，甚至到2004年雅典奧運為止，他都是中華成棒隊的重要教練團成員，幫助中華隊投手微調，今年酒井光次郎受邀來台，擔任富邦二軍投手教練。
酒井光次郎對於投手養成十分熟悉，他也很有經驗，知道在短期賽如何調整得宜，而前誠泰Cobras投手教練中本茂樹也曾在1994年廣島亞運會幫助中華隊，擔任教練團成員，中華隊最後打下第三名。
釜山亞運會，酒井擔任投手教練，也幫助中華隊打下第三名，當時投手有郭泓志、王建民、蔡仲南還有現任統一獅總教練林岳平等，實力堅強。