金鐘58／吳慷仁睽違7年搶視帝！揭邵雨薇第一反應「沒心情管我」
吳慷仁睽違7年角逐第2座金鐘視帝，今（19）日與鄭元暢一起出席新戲《有生之年》收視慶功記者會，談到入圍心情，他表示女友邵雨薇沒心情為他慶祝，因為最近她的3歲貓咪生病，讓邵雨薇心情非常焦慮：「她最近可能沒這個心情管我，因為我家貓生病，她擔心貓應該多過我。」至於女友邵雨薇有說什麼嗎？吳慷仁笑說：「就恭喜我呀！不然要說什麼。」
記者羅凌筠／台北報導
《模仿犯》獲17項入圍，吳慷仁感嘆，從出道到現在劇種變化很大，自己對於有些好朋友離開了這行，覺得有點惋惜，「我覺得他們在等一下是不是就能發光發熱，因為有些是離世，有些是轉行，也許那些人可以再等等，可以堅持下去，因為很多自然淘汰的背後是商業的循環，畢竟片商拍片，有些人可以撐下去，有些人撐得很辛苦，這些都是現實的狀況。」
與鄭元暢在《有生之年》搭檔演兄弟，2人重返早餐店片場，吳慷仁憶及拍攝時曾經遭虎頭蜂叮到背部，腫了一大顆，被問到當時身旁是否有人推薦使用民俗療法醫治？他笑說：「你說尿嗎？沒有啦！我剛好就穿上衣服就被叮到，就很像被電到，然後有人踹你一腳的感覺，叮一針直接跪地，我沒什麼事，但大家還是說要去醫院，因為腫得滿大顆，不過我沒有發燒，就是有點頭暈目眩而已。」
而鄭元暢詮釋三兄弟中的老二，引起許多排行老二的共鳴，他說：「戲裡哥哥跑掉了，照顧爸媽對我來說算是習慣，有哥哥的人就知道，小時候會想學哥哥，很多行為像他或嫉妒他，我對嘉岳（吳慷仁角色）就是這種感覺，我是上有父母、下有小孩的三明治時代，這部戲滿全面的在表述社會中年的面貌。」