特企／面對《新瑪奇英雄傳》全新戰役，墮落者「埃森里特」登場！

滿腔的怒火與怨恨，墮落者「埃森里特」
從扭曲的次元中再次出現的身影，是一個集結了多個世界的怨恨和憤怒而生的墮落騎士「埃森里特」。「埃森里特」出現的原因，是來自於各個世界中帶有強烈恨意或憤怒而離世的戰士們的這些強大意念，隨著時間堆疊匯聚而成無軀騎士的型態，成為一個只為戰鬥和屠殺而生的鋼鐵騎士。
墮落者 – 埃森里特
以怨念而生的「埃森里特」，其外型就是擁有著各種武器的騎士，也因此會依照血量的階段不同，而有各種不一樣的攻擊手段。開場的長矛就是測試玩家們的機動力，在90%後將會施展全地圖的範圍攻擊，並再切換下一把武器雙刃斧，「埃森里特」會以自身為中心旋轉斧頭造成強大的吸引力，若是不慎遭到攻擊也會被賦予負面狀態減少耐力、SP及生命值，並成為BOSS的範圍攻擊產生地，向周遭隊友施放旋風等範圍攻擊，一直到60%後會再次切換型態，手持巨劍的爆氣型態，直接對玩家進行遠距離劍氣攻擊，且低於50%後將會有更強大範圍爆炸攻擊外，還需要進入QTE檢測來獲得增益狀態，面對接下來的型態單手劍和巨盾，對玩家施展更有挑戰性的必殺技，最終型態全武器，則是會根據墮落者大廳中的牆壁圖案及血量剩餘百分比，依序出現先前武器的進階範圍攻擊。也因此本次的挑戰將會是考驗玩家集中力與耐力的對決，看是成功化解怨念，還是被怨念型態化的武器給吞噬。
慶中秋！新小鬼簽到等各式活動同步展開！
請盡力的阻止墮落者的入侵吧！參與消滅墮落者活動的玩家，將可獲得「墮落的時空證明」，用以兌換100% 6階銀輪附魔選擇箱(綁定)以及特殊稱號「淬火之人」等紀念獎勵。除此之外，玩家也能參加同時期舉辦的「月亮觀察日誌」活動，只要完成30級以上或紅月氣息地區的戰役後，將可獲得「觀月望遠鏡」，一天最多五個，使用望遠鏡來填補能量條累積階層數，每一階都可以換到像是中秋祈福禮物箱(內有祝福天燈30天及稱號自由輸入券30天版)、蹦蹦跳垂兔耳(時裝)、強化保護石及實驗用時裝染色藥劑等豐富禮物！就算再怎麼忙也沒關係，新的小鬼簽到獎勵每天上線一簽，尾巴選擇箱、翅膀選擇箱乃至於武器特效禮包、時裝選擇箱都能免費得到！另外還有「隱藏的秋天精靈」活動，只要玩家在「塔拉塔方向」地區的任一RAID戰役或是「羅赫蘭之風」RAID中成功找到隱藏的秋天精靈，就能獲得「秋天精靈的祝福」和「初秋的痕跡」，玩家就可以透過祝福去換取各式的紋樣，也能湊滿30個痕跡直接兌換稱號「一葉知秋」！讓我們一起度過歡樂的中秋佳節吧！
目前NEXON TAIWAN也正持續準備《新瑪奇英雄傳》下一階段的改版計畫！想知道更多關於遊戲活動內容，還請玩家持續鎖定官方粉絲團及官方網站消息唷！
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