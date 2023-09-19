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登革熱繼續燒！70多歲翁腸道出血休克亡　高雄疫情多點分佈

▲登革熱疫情延燒中，雖這週疫情大致持平，但疾管署評估目前疫情仍需持續觀察。（圖／台電台南處提供）
▲登革熱疫情延燒中，雖這週疫情大致持平，但疾管署評估目前疫情仍需持續觀察。（圖／台電台南處提供）

記者林志怡／台北報導

南部登革熱疫情持續，衛福部疾管署今（19）日舉行例行記者會說明相關疫情。疾管署評估，目前登革熱疫情持續，雖疫情大致與上週持平，但持續存在社區傳播風險，同日也新增3例登革熱重症死亡個案，都是台南70多歲男性。

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疾管署疫情中心主任郭宏偉說明，目前台灣登革熱疫情持續，雖疫情大致持平，但社區傳播風險仍存在，上週總計新增2016例登革熱本土個案及10例境外移入個案，本土個案以台南、高雄、雲林為多，上週新增19例重症、3例死亡，境外移入上週則新增10例境外移入，以東南亞國家為主要感染國。

郭宏偉表示，台南上週新增1849例本土個案，分佈以安南、東區、永康、南區、北區為多，目前全市都列為流行區；高雄則新增72例，以左營、苓雅、三民、小港等為多，但個案呈現多點分佈，顯示社區傳播風險上升、持續；雲林則以古坑鄉為多，群聚疫情仍有新增病例，且斗六有當地感染個案，顯示社區傳播風險持續。

另一方面，針對國際登革熱疫情，郭宏偉指出，今年鄰近東南亞國家登革熱疫情都較往年嚴重，其中新加坡疫情持續上升中，泰國則處於高點波動，提醒民眾前往相關國家，要注意防蚊措施，另上週將菲律賓登革熱疫情旅遊警示提升為二級，寮國、緬甸則提升到第一級注意。

針對今天新增的登革熱重症死亡個案，疾管署防疫醫師林詠青表示，3人都是台南的70多歲男性，其中2人具有慢性病史，如心血管疾病、腎臟病、糖尿病、高血壓等，一開始的症狀都是持續高燒、發病後2到3天解血便、出現腹痛症狀，後因腸道嚴重出血，導致休克，住院後2到3天併發重症死亡。

至於另一位死亡個案，林詠青說，這位個案一開始也是出現發燒症狀，2到3天左右出現血壓下降、休克、呼吸窘迫情況，到醫院後一度心跳停止，雖經CPR急救後恢復心跳，但因為休克造成的器官衰竭，住院後2到3天過世。

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