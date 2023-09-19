全國第2掉到第19名！侯友宜新北施政5年滿意度　最強市長變吊車尾

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2018年地方大選「綠地變藍天」，2019年各縣市新一屆縣市長上任，當年度侯友宜表現不俗，首次進榜就穩坐施政滿意度排行第7名。
2020 年第2名
2020年適逢總統大選，藍綠陣營分別由總統蔡英文對上前高雄市長韓國瑜，不過，當時侯友宜採行「不沾鍋」模式，頻以市政為由，拒絕國民黨輔選行程，形塑「市政優先」的好形象，這也讓侯友宜在該年度的施政滿意度中，奪下個人史上排名最高的第2名，儼然成為藍營最強盟主。
2021 年第5名
2021年年底迎來「四大公投案」，當時侯友宜採「跳脫藍綠格局」態度，沒有明確表態支持與不支持，站穩了中間路線的立場，議題攻防、政治攻擊並無波及到侯友宜，施政滿意度也呈現微幅調整，從第2名掉到第5名。
2022 年第9名
面對即將到來的2022地方大選，各縣市首長的施政滿意度排行更顯關鍵，當年新北市發生「恩恩案」，引起全台關注，也由於該案延燒多個月，對於新北市形象影響甚鉅，不過，當年侯友宜的施政滿意度，並沒有如預期般大暴跌，只跌了4名，且侯友宜更在當年底選舉中，再度連任新北市長，可見市民仍認同其施政成績。
2023 年第19名
今年5月17日，國民黨正式徵召侯友宜參選2024總統大選，侯友宜選擇不辭職新北市長，以「帶職參選」方式競選總統大位，不過，沈重的執政包袱拖著侯友宜，讓他不止總統民調淪「老三」，在本次施政調查也跌落至第19名，在全台縣市首長中排行倒數第3名，據《天下》報導，有學者點名，侯友宜從暴雨淹水到槍擊案，使侯友宜面臨最困難的情境。