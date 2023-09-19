三度檢舉賴佩霞「冒牌心理師」！李敖女兒李文再揪字幕頭銜違規

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李文說，根據她所找到的資料，並補上兩張臉書“賴佩霞 快樂家“的截圖，分別為賴佩霞在2013年1月24日自稱「心理諮商師 賴佩霞 老師」，預告她將在TVBS節目談揮別心靈憂傷，以及2013年4月16日她自稱「專業心理諮商師」，還預告她將在大安社大舉行講座。
李文質問「這些是她故意誤導學員，客人，網友，學生，消費者的廣告」，而至今她檢舉到4個字幕頭銜的問題了，以及被刪除的問題。李文因此喊話北市衛生局「你們是不是可以罰款了呢？不能罰款的話，至少要要求她全部有違規的字眼要下架吧？也要確保她要刪除，不能再放。也要好好的討論開會看能不能夠改法條和規定。」
李文提到，賴佩霞故意已經刪掉的地方必須要譴責，也須警告這個「冒牌心理師」不能再犯錯，給大家一個交代，更直言「依法應該處罰，希望你們公務員不要怕，不會說不想惹勢力龐大的政治陣營。謝謝！」，也希望曾經支付賴佩霞心理諮商學費心理學費的人跟她聯絡，或者直接檢舉到衛生局。
對此，台北市衛生局稱有收到檢舉，後續會以民眾所提供的資料進行調查，如果檢舉有新事證或後續有需要釐清的問題，也不排除會找該課程當事人或負責人做了解。
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