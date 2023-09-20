多喝水鹼性竹炭水攜手《進擊的巨人》推出限量版包裝！
人氣動漫《進擊的巨人》講述人類與巨人間的戰爭，劇中的角色們即使面對絕望的世界，也始終保持正向精神、勇敢與堅定的理念不斷向前！市場第一領導品牌「多喝水鹼性竹炭水」此次與《進擊的巨人The Final Season》聯名推出6款限量包裝，保留品牌率性竹炭黑的設計，加上艾連、米卡莎、阿爾敏、里維兵長、萊納、漢吉六位經典角色和激勵人心的語錄，和大家一同面對社會上的種種挑戰。
生活中心/綜合報導
「我既無知又愚蠢，世界蠻橫又不講理。」《進擊的巨人》裡描繪現實的殘酷、對社會環境的一無所知，讓我們生活在安逸與恐懼的多重情緒之中，但即便身處這樣的世界，還是不能放棄向前的腳步。如同源自埔里甘泉的竹炭水，每一滴都是大自然的精華，通過特殊製程、堅持竹炭過濾淨化，保留對人體有益的礦物質，且因分子小更容易被吸收。
猶如瓶身上融入經典台詞的標語「過濾負能量很重要，比任何事都重要」、「捨棄不了負能量就什麼都改變不了」在紛擾的世界中，一杯竹炭過濾的甘泉水，為你注入大自然滿滿的活力，過濾心中的負能量。
面對社會的摧殘我們無所畏懼，跟著調查兵團一起「做出不後悔的選擇」，即使處境艱難，竹炭水也能「給你勇氣與力量，面對每天的挑戰」！正在奮鬥的你不孤單，用最有勇氣和魄力的方式，喝下竹炭水，過濾負能量！
現在就獻出你的新台幣吧！「多喝水鹼性竹炭水」700ml進擊的巨人聯名包裝於全台各大超商限量販售，即日起至10/31還有全通路SP抽獎活動，只要購買竹炭水全系列商品任2件，即可登錄發票參加抽獎！不但有機會拿到價值破萬的Switch OLED款主機還可以把進擊的巨人聯名無線充電盤及調查兵團保溫杯帶回家。詳情請見活動網站。
讓我們與大自然的力量互相融合，在這場跨界的旅程中，無知和愚蠢將被勇氣和智慧所取代，只要堅持戰鬥，就不會輸！