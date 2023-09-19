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威力彩衝7.2億！2款新刮刮樂總獎金也破9億　還有3個頭獎300萬

▲威力彩頭獎上看7.2億元，台灣彩券公司也推出兩款刮刮樂新品，總獎金9.3億元，還有3個頭獎300萬元。（圖／台灣彩券公司提供）
▲威力彩頭獎上看7.2億元，台灣彩券公司也推出兩款刮刮樂新品，總獎金9.3億元，還有3個頭獎300萬元。（圖／台灣彩券公司提供）

記者顏真真／台北報導

威力彩6.5億元頭獎沒人中，下期上看7.2億元，若嫌威力彩難中，台灣彩券今（19）日也推出「無敵777」與「錢進888」2款刮刮樂新品，總獎金高達9.3億元，整體中獎率有3成以上，2款新品總獎項超過235萬個，並有3個頭獎300萬元。

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台彩表示，「無敵777」每張售價300元，為深受民眾喜愛的經典幸運數字「7」主題遊戲，票面設計以閃爍霓虹光條組成的「777」搭配耀眼星芒，共有6局遊戲，提供「對幸運號碼」、「刮六中三」、「刮三中三」與「一刮即中」多種豐富玩法，刮出「X3」倍數符號該局獎金有機會立即變3倍，刮獎過程相當刺激。至於獎金設計結合數字「7」的倍數規劃1400元、2100元、3500元與4200元等獎項，1400元（含）以上的獎項超過10萬個，頭獎300萬元共有3個，總中獎率36%。

另一款刮刮樂「錢進888」每張售價100元，票面上速度感十足的數字「888」，搭配漫天飛舞的紙鈔與金錢符號，充滿好運連連發的氛圍，玩法結合數字「8」的巧思，只要刮出數字「8」即得對應獎額，共有8次中獎機會，500元（含）以上的獎項超過10萬個，頭獎80萬元共有3個，總中獎率30.1%。

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