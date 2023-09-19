PLG／林書豪加盟讓新北國王戰力大升級 放話要拿東超和聯盟冠軍
P.League+（PLG）聯盟新北國王華裔球星林書豪於今（19）日參加球團舉辦的加盟記者會，會上他也分享了自己的加盟緣由和部分合約內容，在談到下一個賽季的目標時，也霸氣宣言：「就是拿下聯盟總冠軍和EASL冠軍。」
記者黃建霖/新北報導
林書豪新賽季將和弟弟林書緯配合，兩人在場上都是打控衛，那若是同場先發時，要由誰來控球呢？對此，他笑說「我跟Joe從小就常一起打，過去就是誰比較接近球、誰就去帶球，另外一人先跑位，默契上不用說，要怎麼配合、空切彼此都知道，這是我最不擔心的。」
國王上賽季就已經拿下全聯盟第一，之後也殺進到總冠軍賽，這一季林書豪加盟無疑是戰力上一大補強，他也豪言目標就是「PLG聯盟第一、PLG總冠軍、EASL冠軍。」
這將會是林書豪生涯首次參加東超賽事，能和亞洲其他各國的頂尖球隊交手，他對此感到十分興奮，「十分期待能和不同聯盟的球員對打，在網路上常常能看到很多他們的影片。」
至於新賽季是否會期待和前東家鋼鐵人交手？林書豪表示在確定離開這支球隊時，有4、5個隊友發簡訊表示為自己感到高興，他們還說非常想和自己交手，他稱自己和前一支球隊的戰友們永遠是兄弟，但自己還不確定熱身賽到底會不會打。