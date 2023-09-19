中國政局動盪驚人　分析：習近平陷兩難、違反3規律

中國金價創近12年新高！民眾連夜拋售變現　分析：需求將持續提高

▲在中國消費者需求旺盛、人民幣匯率貶值等諸多因素助推下，中國金價創下新高紀錄。（圖／Pixabay）
▲在中國消費者需求旺盛、人民幣匯率貶值等諸多因素助推下，中國金價創下新高紀錄。（圖／Pixabay）

國際中心楊智傑／綜合報導

中國央行近期取消了對黃金進口的臨時限制，在人民幣貶值、央行大力購金、中國民間對黃金的旺盛需求等重重因素下，國內金價也持續上漲至12年以來新高，不僅零售價格漲破每克人民幣600元，許多消費者甚至連夜前往金店拋售變現，分析師更認為隨著中國國慶假期的到來，黃金飾品的需求和消費將繼續上升。
交易員表示，9月上旬人民幣貶值創近16年來的最低水平，加上股市低迷，推升近日中國黃金價格持續攀升。同時，國內金價走高得益於中國對黃金的旺盛需求以及央行的大力購金。

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綜合彭博與中國財經媒體報導，上海期貨交易所的黃金期貨主力合約（AU2312）上周五價格，達到每克人民幣476.8元（約新台幣2119元），創下12年來的新高，這也吸引大量消費者前往拋售手中的黃金。

在杭州，一名從事黃金買賣的業內人士稱，不久前遇到一名大客戶，他當時拿出6塊金塊，每塊都約與麻將差不多大，總共839.18克，這一口氣賣掉就讓他變現人民幣33萬元；深圳水貝市場黃金回收櫃檯也出現人潮川流不息的畫面，想要變現黃金的消費者明顯增多，還有市民連夜趕往金店「買進賣出」拋售賺取其中差價。

中國是全球最大的黃金買家之一，並一直在增加其儲備，根據公開交易價格計算，上週四光是上海金價與倫敦金價之間的價差就達到創紀錄的121美元/盎司，中國黃金協會數據則顯示，中國央行連續第十個月增加黃金儲備，8月末中國黃金儲備報6962萬盎司（約2165.43噸），季增93萬盎司（約28.93噸）；世界黃金協會數據亦顯示，7月全球央行淨購金量達55噸，全球官方黃金儲備繼續增加。

分析指出，中國的黃金需求預計將在10月份的傳統婚禮旺季之前增加，廣發期貨發展研究中心研究員葉倩寧也認為，隨著中國國慶假期的臨近，黃金飾品的需求和消費將繼續上升。

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