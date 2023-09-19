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大啖高雄必比登美食　林右昌：不輸基隆天一香滷肉飯

▲內政部長林右昌今天南訪高雄偕同立法委員趙天麟等高雄市民代們，一同前往大港埔鼓壽宮進行參拜，受到董事長蔡國華及新興區地方人士熱烈歡迎。(圖／立委趙天麟辦公室提供)
▲內政部長林右昌今天南訪高雄偕同立法委員趙天麟等高雄市民代們，一同前往大港埔鼓壽宮進行參拜，受到董事長蔡國華及新興區地方人士熱烈歡迎。(圖／立委趙天麟辦公室提供)

記者郭凱杰／高雄報導

內政部長林右昌今（19）日南訪高雄，偕同立法委員趙天麟等高雄市民代們，品嘗連莊必比登的「前金肉燥飯」，林右昌認為不輸基隆天一香滷肉飯，席間林右昌提到，近年政府大力推動社會住宅，搭配托兒所、幼稚園、老人中心以及里民會堂等公共設施，成效頗豐。趙天麟也說，高雄推動現在動工的七賢社會住宅也能提升居民生活品質，提供青老中幼德全齡照顧，大家都非常期待。

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▲內政部長林右昌今天南訪高雄偕同立法委員趙天麟等高雄市民代們一同品嘗連莊必比登開業64年的「前金肉燥飯」，林右昌認為不輸基隆天一香滷肉飯。(圖／立委趙天麟辦公室提供)
▲內政部長林右昌今天南訪高雄，偕同立法委員趙天麟等高雄市民代們，一同品嘗連莊必比登的「前金肉燥飯」，林右昌認為不輸基隆天一香滷肉飯。(圖／立委趙天麟辦公室提供)
另外，林右昌也指出，內政部明天起將進行組改，成立宗教及禮制司，提升宗教事務層級，也彰顯政府對民間信仰的重視，未來能夠協助宮廟活動、財產、組織及發展推動。

林右昌今天南訪高雄偕同立法委員趙天麟、市議員黃文益及湯詠瑜特別帶路品嘗連莊必比登、開業64年的「前金肉燥飯」，兩人對招牌魚鬆肉燥飯讚不絕口，林右昌直呼過癮，認為不輸基隆天一香滷肉飯，直說這是北部吃不到的獨特口味！

▲趙天麟表示，高雄推動現在動工的七賢社會住宅也能提升居民生活品質，提供青老中幼德全齡照顧，大家都非常期待。。(圖／立委趙天麟辦公室提供)
▲趙天麟表示，高雄推動現在動工的七賢社會住宅也能提升居民生活品質，提供青老中幼德全齡照顧，大家都非常期待。。(圖／立委趙天麟辦公室提供)
趙天麟特地邀請林右昌品嘗招牌組合，魚鬆肉燥飯加上一顆半熟鴨蛋包。老闆介紹，戳破半熟鴨蛋後，蛋汁滲進肉燥飯中，與肉燥、魚鬆一起入口，是饕客最喜歡的吃法。另外，也可以加上胡椒粉，更能增添香氣。

席間，兩人談及城市區域規劃，林右昌提到，近年政府大力推動社會住宅，搭配托兒所、幼稚園、老人中心以及里民會堂等公共設施，同時整併區域計劃道路、公園建置等，扭轉過去大家對社會住宅的印象，成效頗豐。

林右昌表示，有公部門的幫忙，速度會提升，未來高雄也將成立高雄住都中心，提供公辦都更、校園整建、社會住宅等業務，協助改善市民的居住環境。另外，林右昌也推薦，9月23號將在台北市松山文創園區舉辦「社會住宅博覽會」歡迎所有朋友前往參觀。

午餐過後，趙天麟與林右昌一同前往大港埔鼓壽宮進行參拜，祈求台灣風調雨順，國家平安，受到董事長蔡國華及新興區地方人士熱烈歡迎。林右昌致詞時笑說，高雄與他很有緣份，因為高雄有右昌路、右昌街，看到路名就格外親切。

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