大啖高雄必比登美食　林右昌：不輸基隆天一香滷肉飯

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林右昌今天南訪高雄偕同立法委員趙天麟、市議員黃文益及湯詠瑜特別帶路品嘗連莊必比登、開業64年的「前金肉燥飯」，兩人對招牌魚鬆肉燥飯讚不絕口，林右昌直呼過癮，認為不輸基隆天一香滷肉飯，直說這是北部吃不到的獨特口味！
趙天麟特地邀請林右昌品嘗招牌組合，魚鬆肉燥飯加上一顆半熟鴨蛋包。老闆介紹，戳破半熟鴨蛋後，蛋汁滲進肉燥飯中，與肉燥、魚鬆一起入口，是饕客最喜歡的吃法。另外，也可以加上胡椒粉，更能增添香氣。
席間，兩人談及城市區域規劃，林右昌提到，近年政府大力推動社會住宅，搭配托兒所、幼稚園、老人中心以及里民會堂等公共設施，同時整併區域計劃道路、公園建置等，扭轉過去大家對社會住宅的印象，成效頗豐。
林右昌表示，有公部門的幫忙，速度會提升，未來高雄也將成立高雄住都中心，提供公辦都更、校園整建、社會住宅等業務，協助改善市民的居住環境。另外，林右昌也推薦，9月23號將在台北市松山文創園區舉辦「社會住宅博覽會」歡迎所有朋友前往參觀。
午餐過後，趙天麟與林右昌一同前往大港埔鼓壽宮進行參拜，祈求台灣風調雨順，國家平安，受到董事長蔡國華及新興區地方人士熱烈歡迎。林右昌致詞時笑說，高雄與他很有緣份，因為高雄有右昌路、右昌街，看到路名就格外親切。