爆「藥頭認識大小S」遭求償400萬　葛斯齊聲請傳喚黃子佼

婆婆賴佩霞宣布參選才4天！隋棠公開超狂新身分　合作好萊塢大咖

▲隋棠與好萊塢幕後團隊提姆史奎爾斯、大衛馬吉將擔任華語原創影集開發計畫大師課程講師。（圖／台北電影節提供）
▲隋棠與好萊塢幕後團隊提姆史奎爾斯、大衛馬吉將擔任華語原創影集開發計畫大師課程講師。（圖／台北電影節提供）

記者羅凌筠／綜合報導

藝人隋棠的婆婆賴佩霞宣布搭檔郭台銘參加總統大選，震撼台灣演藝圈，相隔4天隋棠也公開新身分，宣布擔任由文化內容策進院（文策院）與新加坡新傳媒共同主辦、台北電影節執行的《In the Name of Love以愛之名–華語原創影集開發計畫》大師課程講師，將與《少年Pi的奇幻漂流》剪接指導提姆史奎爾斯（Tim Squyres）、編劇大衛馬吉（David Magee）帶給影迷豐富課程。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲林心如加入決選評審陣容，共同挖掘具潛力的華語影集提案。（圖／台北電影節提供）
▲林心如加入決選評審陣容，共同挖掘具潛力的華語影集提案。（圖／台北電影節提供）
《以愛之名–華語原創影集開發計畫》自6月公開徵選亞洲地區的影集劇本提案，吸引各路好手報名，總計173件作品參加，競爭激烈。決選評審找來林心如、監製李耀華、金鐘獎最佳編劇鄭心媚、溫郁芳加持，加上文策院和新傳媒專業人士，共同選出類型各異且帶有獨創性的3組作品，各組編劇可獲24萬元台幣開發經費，並進行為期12周劇本前期開發，預計年底完成第一集完整劇本，力拚最終獲得新傳媒製作成影集的機會。

▲大師課程同步報名起跑，豪華師資正式曝光。（圖／台北電影節提供）
▲大師課程同步報名起跑，豪華師資正式曝光。（圖／台北電影節提供）
《以愛之名–華語原創影集開發計畫》除了徵選提案，也結合大師課程和工作坊，9月27日起將舉辦5堂大師課程，從監製、編劇、剪輯、演員不同角度，讓學員得以深入接觸與理解開發過程的脈絡與實務操作。星級師資名單包括《天橋上的魔術師》製作人劉蔚然、剛以《模仿犯》入圍金鐘獎戲劇類節目剪輯獎的解孟儒，演員隋棠也驚喜入列，將以「劇本與演員的關係」為題開講。

另外更邀請到兩位好萊塢重量級大師線上授課，一位是長期和李安合作的剪接指導提姆史奎爾斯（Tim Squyres），他曾以《臥虎藏龍》、《少年Pi》兩度提名奧斯卡最佳剪輯；另一位為同樣曾以《少年Pi》入圍奧斯卡的編劇大衛馬吉（David Magee），他近期作品是話題十足的迪士尼真人版電影《小美人魚》，課堂上會分享原創劇本與改編劇本之異同，是有志成為編劇、參與開發的電影工作者不容錯過的精彩課程。大師課程即日起開放報名至9月24日，採甄選制，名額有限，請把握機會。

隋棠一覺醒來被通知婆婆參選　緊追賴佩霞直播反應曝光

賴佩霞爆發學歷、國籍爭議　隋棠一連發5篇「感謝文」引關注

賴佩霞任郭台銘副手！她是隋棠的「模範婆婆」　公開3個婆媳守則

賴佩霞參選副總統！曾公開大讚媳婦隋棠是女神：我全世界最幸福

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞