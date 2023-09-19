婆婆賴佩霞宣布參選才4天！隋棠公開超狂新身分 合作好萊塢大咖
藝人隋棠的婆婆賴佩霞宣布搭檔郭台銘參加總統大選，震撼台灣演藝圈，相隔4天隋棠也公開新身分，宣布擔任由文化內容策進院（文策院）與新加坡新傳媒共同主辦、台北電影節執行的《In the Name of Love以愛之名–華語原創影集開發計畫》大師課程講師，將與《少年Pi的奇幻漂流》剪接指導提姆史奎爾斯（Tim Squyres）、編劇大衛馬吉（David Magee）帶給影迷豐富課程。
記者羅凌筠／綜合報導
《以愛之名–華語原創影集開發計畫》自6月公開徵選亞洲地區的影集劇本提案，吸引各路好手報名，總計173件作品參加，競爭激烈。決選評審找來林心如、監製李耀華、金鐘獎最佳編劇鄭心媚、溫郁芳加持，加上文策院和新傳媒專業人士，共同選出類型各異且帶有獨創性的3組作品，各組編劇可獲24萬元台幣開發經費，並進行為期12周劇本前期開發，預計年底完成第一集完整劇本，力拚最終獲得新傳媒製作成影集的機會。
《以愛之名–華語原創影集開發計畫》除了徵選提案，也結合大師課程和工作坊，9月27日起將舉辦5堂大師課程，從監製、編劇、剪輯、演員不同角度，讓學員得以深入接觸與理解開發過程的脈絡與實務操作。星級師資名單包括《天橋上的魔術師》製作人劉蔚然、剛以《模仿犯》入圍金鐘獎戲劇類節目剪輯獎的解孟儒，演員隋棠也驚喜入列，將以「劇本與演員的關係」為題開講。
另外更邀請到兩位好萊塢重量級大師線上授課，一位是長期和李安合作的剪接指導提姆史奎爾斯（Tim Squyres），他曾以《臥虎藏龍》、《少年Pi》兩度提名奧斯卡最佳剪輯；另一位為同樣曾以《少年Pi》入圍奧斯卡的編劇大衛馬吉（David Magee），他近期作品是話題十足的迪士尼真人版電影《小美人魚》，課堂上會分享原創劇本與改編劇本之異同，是有志成為編劇、參與開發的電影工作者不容錯過的精彩課程。大師課程即日起開放報名至9月24日，採甄選制，名額有限，請把握機會。