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劉德華親弟弟長相曝光！滿臉落腮鬍像路人　劉德盛身價突破2億元

▲劉德華親弟弟長相曝光，身價突破2億元。（圖／NOWnews資料照）
▲劉德華親弟弟長相曝光，身價突破2億元。（圖／NOWnews資料照）

記者楊穎軒／綜合報導

香港影帝劉德華（華仔）出道41年，影視歌三棲，演出的電影超過160部，年過60歲的他仍活躍幕前，堪稱演藝圈萬人迷，日前還獲第48屆多倫多影展頒發「特別貢獻獎」，彰顯影壇非凡成就。很多人至今不知道華仔有個身價破億的親弟弟劉德盛，外貌和劉德華頗有差距，幾年前天王手足的照片曝光，網友一面倒認為兩人完全不像。

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▲劉德華拍片時偶像包袱很重。（圖／華映娛樂）
▲▼劉德華叱吒影壇逾40年，演藝圈萬人迷地位不墜。（圖／華映娛樂、台灣映藝提供、NOWnews資料照）
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▲▼華仔盼望很快可以跟大家在舞台見面。（圖／台灣映藝）
2021年5月，港媒公開劉德華弟弟劉德盛私下的照片，可見劉德盛當時留著一頭齊肩長髮，戴鴨舌帽及眼鏡，滿臉落腮鬍，身材圓潤且壯碩，外型粗獷，較不修邊幅，網友熱烈討論，直言劉德盛身上找不到一點劉德華的影子，兄弟倆相差很大。

▲劉德華弟弟劉德盛據傳是隱形富豪。（圖／翻攝微博）
▲劉德華弟弟劉德盛據傳是隱形富豪。（圖／翻攝自微博）
其實，劉德華家族人丁興旺，他上有3位姐姐，下有1個妹妹和1個弟弟，一家8口生活在貧苦的農村，直到孩子都有穩定工作，生活才改善，據悉，劉德華父親曾是消防隊隊長，與太太平常喜歡和街坊鄰居喝茶聊天，大姊已經70幾歲，二姊和三姊幾乎沒有消息，妹妹是名老師，生活節儉，外表也和劉德華最像。

▲觀眾可在台北電影節重溫劉德華32年前演出的《異域》。（圖／台北電影節）
▲劉德華走紅後不忘幫助家人。（圖／台北電影節提供）
劉德華和弟弟劉德盛感情最好，華仔成為一線紅星後，邀請劉德盛合夥開設影視製作公司，劉德華拍電影，劉德盛負責後製工作，弟弟非常爭氣又賣力，生意源源不絶，後來雙方又有合作投資其他事業，盛傳劉德盛現在身家保守估計超過5000萬元人民幣（約2億元台幣），生活過得非常低調。

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